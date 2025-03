A- A+

DISPOSTIVO Google admite falha global em Chromecast e diz que trabalha em solução; entenda o problema Empresa informou que usuários não devem redefinir os dispositivos para as configurações de fábrica

O Google reconheceu, nesta quarta-feira, a falha global que atinge os dispositivos Chromecast, aparelho da empresa que permite transmitir vídeos, músicas e outros conteúdos do celular para a TV. A pane começou no domingo e gerou uma onda de reclamações nas redes sociais.

Em nota, o Google admitiu o problema, mas não deu uma previsão para que ele seja solucionado.

A empresa também não explicou o motivo da falha, mas afirmou estar ciente da instabilidade e trabalhando em uma solução para o erro que atinge os dispositivos Chromecast de 2ª geração e Chromecast Audio.

"Estamos cientes de um problema que está afetando dispositivos Chromecast de 2ª geração e Chromecast Audio, e estamos trabalhando em uma solução", informou a companhia, que orientou que os usuários não deveriam restaurar os aparelhos para as configurações de fábrica. "Os usuários não devem redefinir os dispositivos para as configurações de fábrica", acrecenta a nota.

A falha afeta usuários em diversos países, inclusive brasileiros, que passaram a receber a mensagem de que o aparelho era “dispositivo não confiável”. Modelos mais recentes, como o Chromecast de 3ª geração e o Chromecast Ultra, não foram afetados.

Aparelhos não deixarão de funcionar

O Google indicou que irá informar quando uma "correção estiver disponível", mas não deu prazo para isso acontecer.

Desde o final de semana, donos dos modelos afetados relataram que não conseguiam mais transmitir conteúdo pelo Chromecast.

Nas redes sociais, os usuários compartilhavam que as falhas persistiram mesmo depois de tentativas de reinicialização e redefinições, o que gerou receio de que o Google pudesse ter desativado os aparelhos de forma definitiva.

O futuro desses aparelhos vinha sendo debatido desde agosto de 2024, quando o Google anunciou o fim da produção dos Chromecasts tradicionais.

Na época, a empresa informou que a descontinuação do hardware não afetaria o funcionamento dos dispositivos existentes. Ao Globo, o Google reforçou que os aparelhos vão continuar funcionando.

Na época em que informou o fim do Chromecast, a companhia apresentou ao mercado o Google TV Streamer, que seria uma evolução do dispositivo ao oferecer sistema operacional próprio e interface independente, além de integração com dispositivos de casa inteligente.

