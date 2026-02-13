A- A+

vazamento de dados Falha pontual em Agibank expõe dados pessoais de 5 mil chaves Pix Problema ocorreu entre 26 de dezembro e 30 de janeiro, mas não envolve informações sensíveis

O Banco Central informou nesta sexta-feira um vazamento de dados pessoais vinculados a 5.290 chaves Pix sob responsabilidade do Banco Agibank.

De acordo com a comunicação do BC, a ocorrência aconteceu entre 26 de dezembro de 2025 e 30 de janeiro de 2026 devido a "falhas pontuais" nos sistemas do banco.

O órgão destacou que os dados expostos são de natureza cadastral, que não permitem a movimentação de recursos ou acesso a contas, como nome do usuário, nome do banco, número da agência e conta.

"Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário."

Segundo o BC, as pessoas afetadas serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de pagamento.

"Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail."

O regulador ainda destacou que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.

