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INSS Falhas em sistemas do INSS causaram prejuízo de R$ 233 milhões e travaram fila de requerimentos Ex-presidente do órgão foi demitido nesta segunda por aumento de filas de requerimentos

Pouco menos de um mês antes da demissão de Gilberto Waller da presidência do Instituto de Seguridade Social ( INSS), o órgão responsável por gerir as aposentadorias no país apresentou um relatório em qual aponta falhas nos sistemas mantidos pelo Dataprev impediram que a redução nas filas de benefícios. O aumento dessas filas foi uma dos fatores que motivaram a saída de Waller.

Segundo nota técnica do INSS de 17 de março, essas falhas nos sistemas provocaram um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 233,2 milhões entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2026. O impacto financeiro revelado pelo documento foi calculado a partir do custo da remuneração de servidores que ficaram impedidos de trabalhar por falhas tecnológicas.

“Considerando a remuneração média dos servidores dos cargos de Técnico e Analista do Seguro Social que atuam nas Ceabs, estima-se que os incidentes sistêmicos analisados geraram impacto financeiro potencial de aproximadamente R$ 233,2 milhões no período analisado”, detalha a nota.

Além do prejuízo financeiro, o documento aponta que as falhas fizeram com que aproximadamente 1,75 milhão de processos deixassem de ser analisados no período.

Waller estava no cargo há 11 meses e assumiu o posto no ano passado como resposta às investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões, mas se desgastou por conta do tamanho da fila de requerimentos no instituto, que chegou a 2,7 milhões em março.

Segundo a nota do INSS, a paralisação dos sistemas prejudicou cerca de 15,72% da capacidade produtiva potencial das centrais responsáveis pelas filas nos 15 meses analisados.

"Tais dados demonstram que os incidentes tecnológicos geram impactos que extrapolam o campo operacional, produzindo também efeitos relevantes sobre a eficiência do gasto público e sobre a capacidade institucional de resposta às demandas da sociedade", diz a nota.

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