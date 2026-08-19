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Microempreendedor Individual Falta de acordo adia para depois das eleições votação de reajuste no limite do MEI Parlamentares insistem em incluir na proposta revisão das faixas do Simples Nacional alvo de resistência do Ministério da Fazenda

A votação do projeto que eleva o limite de faturamento do programa do microempreendedor individual (MEI) de R$ 81 mil para R$ 140 mil deverá ficar para depois das eleições de outubro.

A Câmara fará um esforço concentrado na semana entre 31 de agosto e 4 e setembro, mas não há acordo entre os parlamentares, que insistem em incluir na proposta revisão das faixas do Simples Nacional, alvo de resistência do Ministério da Fazenda.

Hoje, o Simples é para empresas com faturamento bruto de até R$ 4,8 milhões por ano e a ideia de parlamentares é subir o valor para até R$ 8 milhões. A Fazenda é contra.

A previsão inicial do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), era votar o projeto até julho. Mas, após o fim do recesso parlamentar, ainda não foi possível fechar um acordo. Segundo estimativas da equipe econômica, as mudanças no Simples Nacional defendidas pelo Congresso terão impacto da ordem de R$ 50 bilhões nas contas públicas.

Pela proposta, o limite de faturamento do MEI valor sobe de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2026 e para R$ 140 mil no ano seguinte.

A Fazenda estima que o aumento no teto terá teria um impacto de R$ 8,1 bilhões até 2029.

O aumento do limite do faturamento do MEI foi contrapartida do goveno federal na votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que acaba com a jornada 6 por 1 na Câmara dos Deputados, no final de maio. A PEC aguarda votação no Senado.

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