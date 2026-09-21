A- A+

ASSISTÊNCIA SOCIAL Falta de informação ainda é o principal obstáculo para acesso ao BPC Desconhecimento sobre as regras e as etapas de solicitação continuam fazendo com que pessoas dentro dos critérios de recebimento desistam do benefício

O desconhecimento sobre as regras e as etapas de solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ainda continuam sendo as principais barreiras de acesso ao auxílio financeiro da assistência social. Destinado a idosos a partir dos 65 anos, sem tempo mínimo de contribuição na Previdência para se aposentar, e a pessoas com deficiência que enfrentam limitações de longo prazo, o BPC, assegurado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o auxílio garante o pagamento mensal de um salário mínimo a quem também atende aos critérios de vulnerabilidade socioeconômica.

Em 2025, o total de brasileiros beneficiários do BPC foi de 6,4 milhões, conforme o Relatório de Aperfeiçoamento do Benefício de Prestação Continuada, divulgado em março deste ano pela Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. O valor representou o maior contingente de pessoas beneficiadas em dez anos.

Para o advogado Nicolau Oliveira de Sá, que é membro da Associação dos Advogados Previdenciários de Pernambuco, a quantidade de beneficiários é expressiva, mas não corresponde ao real valor de brasileiros elegíveis aos critérios de recebimento. “A informação destinada às pessoas que estão elegíveis a receber o benefício tem chegado com mais frequência. O contingente, diante disso, tende a crescer”, afirmou.

O acesso à informação ainda é insuficiente e afasta do BPC pessoas que atendem aos requistos, afirmou advogado previdencialista Nicolau Oliveira de Sá. Foto: José Henrique Matos/Divulgação

O acesso à informação, segundo o advogado, ainda insuficiente, afasta do BPC pessoas que atendem aos requisitos. A principal consequência disso, para Nicolau, é a desistência, realidade que também contribui para o número de beneficiários não ser ainda mais expressivo.

“Muitas pessoas têm direito ao benefício, mas são indeferidas. E muitas delas, seja por desinformação ou por não acreditarem que conseguem, desistem. Quando tentam e não conseguem, não recorrem nem procuram resolver judicialmente”, analisou.

A história da ex-beneficiária Maria das Neves Laurentino ilustra as dificuldades relatadas pelo advogado. Aos 71 anos, a atual pensionista recebeu o BPC após superar negativas durante o processo de solicitação por mais de uma década. Em 2011, ela tinha menos de 15 anos de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ainda não havia alcançado a idade mínima exigida para a aposentadoria. Encontrou no BPC, diante da impossibilidade de se aposentar, a chance de garantir maior segurança financeira.

A orientação para Maria das Neves solicitar o benefício partiu da fisioterapeuta da unidade de saúde em que ela era atendida. A profissional considerou que as condições de saúde de Maria (artrite, artrose e hérnia de disco) comprometiam as estruturas ósseas e, consequentemente, a mobilidade. A fisioterapeuta recomendou, então, que reunisse laudos médicos e procurasse o INSS.

Sem conhecer exatamente o funcionamento do BPC, ainda assim Maria fez a solicitação. A aprovação, no entanto, não foi imediata. O pedido foi negado duas vezes. Na terceira tentativa, a reavaliação considerou os laudos médicos apresentados e confirmou a situação de vulnerabilidade social. Maria das Neves permaneceu como beneficiária até janeiro de 2025, quando optou por deixar o BPC para receber a pensão decorrente do benefício previdenciário do marido. Segundo ela, a possibilidade de receber o 13º salário, pagamento extra não contemplado pelo BPC, foi um dos motivos que influenciaram a decisão.



A ex-beneficiária Maria das Neves Laurentino teve o benefício aceito na terceira tentativa, quando a reavaliação considerou os laudos médicos apresentados e confirmou a situação de vulnerabilidade social. Foto: Cortesia A ex-beneficiária Maria das Neves Laurentino teve o benefício aceito na terceira tentativa, quando a reavaliação considerou os laudos médicos apresentados e confirmou a situação de vulnerabilidade social. Foto: Cortesia

CRITÉRIOS

Conhecer os critérios que regulamentam o benefício é uma das primeiras etapas para quem, assim como fez Maria das Neves, pretende solicitá-lo. Além da idade ou do laudo que ateste deficiência, o advogado previdencialista Nicolau Oliveira de Sá, afirmou que, para comprovar a vulnerabilidade social, o elegível deve ter uma renda total que resulte, quando dividida, em um quarto de salário mínimo por membro familiar.

De acordo com ele, o governo entende como grupo familiar todas as pessoas que estão inscritas no mesmo Cadastro Único (CadÚnico), sistema federal que registra as condições de moradia, renda, trabalho e escolaridade dos cidadãos, permitindo que o governo direcione o suporte adequado a pessoas em vulnerabilidade. “Não precisam ser parentes consanguíneos”, complementou.

CÁLCULO

Para quem planeja solicitar o benefício, mas possui dúvidas se a divisão da renda familiar corresponde ao um quarto de um salário mínimo por pessoa, o advogado lembrou que famílias beneficiárias do Bolsa Família devem somar o valor ao cálculo. Caso o total, com o auxílio, ultrapasse a quantidade de um quarto de salário mínimo por integrante, o cidadão terá de escolher entre o Bolsa Família e o BPC.

Já para as famílias que investem com o tratamento médico de um integrante com 65 anos ou mais, ou com deficiência, Nicolau explicou que os gastos com saúde podem ser subtraídos do total recebido pelo grupo familiar.

“Se uma família tem a renda superior ao um quarto de salário mínimo, mas possui despesas com tratamento médico, estas são dedutíveis do cálculo dessa renda. [...] (São enquadradas) como despesas destinadas ao tratamento médico, por exemplo, a realização de terapias, a compra de medicamentos, de alimentos especiais e de fraldas”, exemplificou.

Para pessoas idosas, vale lembrar que o valor gasto com medicamentos costuma comprometer uma parte significativa da renda. A mais recente Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), calculou a despesa per capita com saúde das famílias brasileiras de 2017 para 2018 e constatou que, nas famílias com membros da terceira idade, especificamente, o tratamento respondia a 35,7% do total.

A pesquisa também levantou que a restrição de acesso a medicamentos atingiu 3,7% dos lares com idosos. Dentre os principais motivos estava a falta de recursos financeiros. O que pode ser contornado com o apoio financeiro do BPC, segundo o advogado. “O BPC é uma ajuda do governo federal para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade”, reforçou.

Também é necessário, segundo Nicolau, estar com o cadastro no sistema federal que identifica e mapeia as famílias de baixa renda, o CadÚnico, atualizado há, no mínimo, dois anos. “Se o cidadão, por exemplo, se cadastrou no CadÚnico em 2023 e, agora quer pedir o BPC, precisa ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atualizar o cadastro. Ainda que não haja nenhuma alteração no nome, endereço, situação de emprego ou renda, é preciso ir e confirmar que permanece na mesma condição. Atualizado, poderá fazer o pedido ao INSS”, ilustrou.

O requerimento do BPC ao INSS, de acordo com o especialista, pode ser feito on-line, pelo aplicativo Meu INSS, e pessoalmente em qualquer unidade física do órgão.

Para as pessoas com laudo de deficiência, outra etapa é adicionada à solicitação: a avaliação biopsicossocial, em que um perito do INSS avalia o impacto no dia a dia da condição do indivíduo. Aqueles impossibilitados de se deslocar para a realizar podem solicitar, pelo aplicativo ou número de telefone 135, a realização de perícia em domicílio, em hospital ou em outra agência, disponibilizadas pelo INSS a depender da distância ou de situação de saúde.

Quando eleito beneficiário do BPC, a pessoa com deficiência passará por futuras reavaliações biopsicossociais a cada dois anos, conforme dispõe o artigo 21 da Lei nº 9.742, de 1993. Podendo refazer a solicitação de perícia em domicílio.

Entre critérios, documentos, atualizações cadastrais e perícias, a informação se torna uma das principais ferramentas para quem precisa acessar o BPC. Conhecer as regras não garante a concessão do benefício, pode, no entanto, fazer a diferença para que pessoas elegíveis não abandonem a tentativa diante dos obstáculos.

Veja também