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Ibovespa Falta de liquidez e apetite maior por tech em NY faz Ibovespa encerrar no 0 a 0 O petróleo reduziu os ganhos no pregão eletrônico após o presidente norte-americano, Donald Trump, dizer que os EUA estão prontos para um encontro em Doha, no Catar

O Ibovespa oscilou numa faixa limitada, de menos de dois mil pontos entre a máxima e a mínima, nesta segunda-feira, 29, de liquidez reduzida. Apesar da alta de mais de 1% de Bradesco e Santander, a queda do setor de mineração e siderurgia e a perda de fôlego da Petrobras levaram o índice a fechar em leve baixa. O petróleo reduziu os ganhos no pregão eletrônico após o presidente norte-americano, Donald Trump, dizer que os EUA estão prontos para um encontro em Doha, no Catar, para dar andamento as negociações com o Irã.

Ainda assim, o dia foi marcado por informações desencontradas sobre a continuidade das negociações entre ambos os países, depois de escalada militar registrada no fim de semana, e por uma recuperação do setor de tecnologia e inteligência artificial (IA) em Wall Street - o que limita a entrada de fluxo estrangeiro para o Brasil.

Com giro financeiro de R$ 13,92 bilhões, o Ibovespa fechou em queda de 0,05%, aos 173.205,35 pontos, após mínima aos 172 392,54 pontos (-0,52%) e máxima aos 173.891,53 pontos (+0,34%) pela manhã. No mês, cede 0,33% e no ano, avança 7,50%.

O head de renda variável da Fami Capital, Gustavo Bertotti, destaca que a Bolsa brasileira está muito dependente de fluxo estrangeiro e que, diante de incerteza global grande - com escalada do conflito no Oriente Médio no fim de semana -, nem mesmo o otimismo das Bolsas de Nova York (Nasdaq subiu 2%) é suficiente para dar tração para o Ibovespa.

"Há uma retomada dos aportes de investidores estrangeiros para tecnologia, e ausência de catalisador aqui", resume Bertotti.

Na análise micro, o estrategista notou ainda que as ações de grandes bancos, em sua maioria, subiram por serem consideradas mais defensivas, com fundamentos positivos, mas as de mineração e siderurgia recuaram, com destaque para CSN (-1,90%) entre as maiores quedas do índice.

"Em dia de jogo do Brasil, os operadores domésticos tendem a ficar mais ausentes e sem tomar grandes posições", afirma o estrategista de ações da Nomos, Max Bohm, justificando a oscilação contida do Ibovespa e o giro financeiro reduzido hoje, quando houve a disputa da seleção brasileira contra o Japão entre às 14 horas e às 16 horas, aproximadamente.

O sócio e advisor da Blue3 Investimentos, Willian Queiroz, nota que, apesar de os juros futuros terem recuado após pesquisa eleitoral apontar empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno, o cenário político indefinido, na prática, faz com que ainda não haja uma tendência definida para a Bolsa brasileira.

No período da tarde, o Ibovespa chegou a buscar recuperação e se aproximou da máxima pela manhã com a alta mais acentuada das ações da Petrobras, na esteira dos ganhos do petróleo.

Contudo, após Trump dizer que está pronto para dar andamento às negociações com o Irã em Doha, no Catar, - ainda que tenha minimizado a relevância da reunião - a commodity perdeu força, o que respingou nas ações da estatal. Por fim, Petrobras fechou em leve alta de 0,14% (ON) e 0,21% (PN).

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