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Pesquisa Famílias mais ricas concentram 18,9% dos rendimentos, revela IBGE Faixa acima de 25 salários mínimos reúne 2,6% das famílias brasileiras. A de até dois mínimos representa 21,7%, segundo a POF do IBGE

As famílias com mais de 25 salários mínimos representam apenas 2,6% do total no Brasil, mas concentram 18,9% dos rendimentos somados à variação patrimonial, segundo a nova Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Na outra ponta, as famílias com até dois salários mínimos são mais de um quinto do total (21,7%) e respondem por apenas 4,7% desses recursos.

Embora os resultados da POF não tragam uma análise mais detalhada da desigualdade no país, como o que é feito, por exemplo, pelo índice de Gini, que mede a concentração de renda, a comparação entre as faixas já dá uma dimensão da distância entre elas. É o que pensa José Mauro de Freitas Junior, técnico da pesquisa no IBGE:

"Esses dados são bons para ter uma noção bastante concreta de como a desigualdade no Brasil é. Tem uma parcela pequena das famílias que acumulam uma parcela grande da renda e o inverso, uma parcela grande das famílias que têm uma participação menor da renda", afirma José Mauro.

Média mensal na faixa mais alta é 34 vezes a da mais baixa

A distância também aparece nos valores médios por família. Na faixa de até dois salários mínimos, o rendimento total somado à variação patrimonial foi de R$ 2.005,91 por mês. Entre as famílias com mais de 25 mínimos, chegou a R$ 68.260,93, cerca de 34 vezes o valor da faixa mais baixa.

A comparação vai além dos dois extremos. As famílias com até seis salários mínimos reúnem 70,2% do total e respondem por 33,7% dos recursos. Já as duas faixas mais altas, que começam acima de 15 salários mínimos, reúnem 6,9% das famílias e concentram 32,1% dos recursos. Ou seja, cerca de 7% das famílias concentram quase a mesma parcela que os 70% da base.

Para definir as faixas e calcular a participação de cada uma, o IBGE usa a mesma medida. Ela soma rendimentos monetários, como salários, aposentadorias e aluguéis recebidos, a rendimentos não monetários, como o valor atribuído a bens e serviços obtidos sem desembolso. A conta inclui ainda a variação patrimonial, que abrange entradas como vendas de imóveis e veículos e heranças.

O que é a POF?

A Pesquisa de Orçamentos Familiares é o levantamento do IBGE que mostra como as famílias brasileiras distribuem suas despesas, de onde vêm seus rendimentos e em que condições vivem. A pesquisa registra tanto compras e pagamentos quanto bens e serviços obtidos sem desembolso direto. Nesta edição, a coleta foi realizada de novembro de 2024 a novembro de 2025, em áreas urbanas e rurais de todo o país.

Os dados da POF também servem de base para definir a cesta de produtos e serviços do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país. O peso de cada item no índice reflete sua participação nas despesas das famílias. Assim, uma alta no preço de um item que ocupa uma fatia maior do orçamento tem mais impacto no IPCA.

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