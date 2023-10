A- A+

NEGÓCIOS Family Day reúne, no Recife, cerca de 200 famílias empresárias pernambucanas Evento, produzido e organizado pelo Experience Club Nordeste, será nesta sexta-feira (27) no Mirante do Paço, no Recife Antigo

A segunda edição do Family Day vai reunir amanhã (27), no Recife, 500 pessoas ligadas a cerca de 200 famílias empresárias de Pernambuco. O evento, produzido e organizado pelo Experience Club Nordeste, este ano será no Mirante do Paço, no Recife Antigo, das 14h30 às 19h30h. O encontro, com foco em family business, contará com uma curadoria de conteúdo 100% comandada por mulheres líderes que estão à frente de grandes empresas brasileiras.

A acionista e CEO da Kopenhagen Renata Vichi será uma das convidadas. Lideranças multigeracionais de cinco players brasileiros estarão no palco do evento. Além de Renata, o evento contará com a presença da empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, que será entrevistada por Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart.

Haverá, ainda, um debate entre a fundadora da NK Store, Natalie Klein, e Marcella Kanner, que faz parte da terceira geração das Lojas Riachuelo, sob mediação de Elane Cabral, da Escola F, instituição que tem como objetivo ajudar integrantes de empresas familiares e de famílias empresárias a enfrentar desafios reais de continuidade e longevidade.

A primeira edição do evento, no ano passado, reuniu 500 convidados em uma redoma construída no Cais José Estelita. “O evento de 2022 se deu em torno de speakers das famílias Marques, da CIMED; Baumgart, do Grupo Baumgart; e Sirotsky Melzer, do Grupo RBS. Em 2023, a agenda continuará com seu propósito de incentivar e entusiasmar as famílias e as novas gerações na formação do legado dentro e fora das companhias delas enquanto famílias empresárias”, lembrou o CEO do Experience Club Nordeste, André Farias.

O Experience Club, fundado em 2006 por Ricardo Natale em São Paulo, expandiu sua atuação para o Nordeste há três anos, sob o comando de André Farias. O clube chegou à região para fazer da marca uma referência na conexão e transformação de negócios. Com atuação em Pernambuco e no Ceará, reúne um grupo de associados de mais de 400 empresários.

Farias resolveu trazer o clube para cá porque, segundo ele, Pernambuco é um estado cada vez mais importante do ponto de vista empresarial, e ele viu que o Estado precisava de eventos desse tipo. Para o Farias, a ideia é criar uma agenda com debates que agreguem valor aos empresários locais.

