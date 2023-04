Farm se retrata após designer americana denunciar estampa copiada

A- A+

Uma designer americana fez uma denúncia em uma rede social, na última semana, a respeito de uma suposta cópia de uma estampa de sua autoria no e-commerce da Farm. Ela relatou que havia entrado em contato com a empresa e que recebeu uma resposta automática dizendo que o problema tinha sido resolvido. No dia seguinte, a Farm entrou em contato com ela, pediu desculpas, explicou a situação e solucionou-a. Além dos devidos créditos, a profissional terá também royalties dos produtos. Ao Globoo, a assessoria da Farm confirmou o caso.

Os dois produtos com a estampa "bar da onça", um short e uma jaqueta jeans, que antes tinham quatro designers da marca como autores, agora têm o seguinte crédito: "A ilustração bar da onça foi livremente inspirada na série 'strike your fancy', também conhecido como 'drunk cats' e 'last call cats', uma parceria entre arna miller e ravi zupa. A série foi lançada em 2018".

"A Farm esclareceu que a ilustração/design foi feita por um concurso interno que envolveu todos os seus designers e, como foi a primeira vez que o fizeram, os seus processos ainda não foram simplificados e não fizeram a pesquisa usual sobre possíveis infrações de direitos autorais e procedimentos de colaboração", disse Arna Miller.

"Eles também esclareceram que havia uma grande falha de comunicação entre seus departamentos, o que levou o atendimento ao cliente a marcar o caso como resolvido, ao invés de encaminhar o caso para outro departamento", continuou a designer, em relato que foi confirmado ao GLOBO pela assessoria da Farm.

Veja também

Economia Haddad: "Antes do dia 15, arcabouço estará no Congresso Nacional"