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Confederação Nacional da Indústria Faturamento da indústria cai 2% em julho, mostra CNI; demais indicadores ficam estáveis Já no acumulado de janeiro a julho de 2026, houve queda de 0,5% frente ao mesmo período do ano passado

O faturamento real da indústria de transformação recuou 2% em julho - na comparação com julho -, segundo os Indicadores Industriais divulgados nesta quinta-feira, 10, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com a entidade, o resultado reverte quase todo o avanço acumulado de 2,1% registrado em maio e junho.

Na comparação com julho de 2025, o faturamento avançou 2%. Já no acumulado de janeiro a julho de 2026, houve queda de 0,5% frente ao mesmo período do ano passado.

Os demais indicadores da indústria mostraram estabilidade na passagem de junho para julho, segundo a CNI. As horas trabalhadas na produção cresceram 0,2%, enquanto a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) passou de 77,3% para 77,4%, alta de 0,1 ponto porcentual.

"O destaque nesse mês fica por conta do faturamento: houve uma queda de 2% na comparação com junho. O quadro geral não muda muito em relação ao mês anterior, até porque a maior parte dos indicadores teve uma variação muito pequena", afirmou o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

O emprego industrial também avançou 0,2% em julho ante junho, resultado que a entidade classificou como estabilidade. Na comparação com julho de 2025, o indicador recuou 0,3%. No acumulado dos sete primeiros meses de 2026, a queda é de 0,6% frente ao mesmo período do ano anterior.

A massa salarial cresceu 0,2% na passagem mensal e acumula alta de 0,6% entre janeiro e julho. Na comparação com julho de 2025, o avanço foi de 0,7%.

Já o rendimento médio real permaneceu estável em julho frente a junho. Em relação a julho de 2025, houve crescimento de 1%, enquanto no acumulado dos sete primeiros meses de 2026 a alta é de 1,2%.

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