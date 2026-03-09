A- A+

INDICADORES INDUSTRIAIS Faturamento da indústria sobe em janeiro, mas não reverte cenário negativo, diz CNI Em relação a janeiro de 2025, o faturamento recuou 9,7%

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou, nesta segunda-feira, 9, que o faturamento da indústria de transformação cresceu 3,2% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado. De acordo com os Indicadores Industriais da entidade, o resultado não foi suficiente para reverter o momento negativo do setor. Em relação a janeiro de 2025, o faturamento recuou 9,7%.

Outros indicadores da indústria seguiram o faturamento. As horas trabalhadas na produção aumentaram 0,5% entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. O indicador segue em queda, entretanto, iniciada no segundo semestre do ano passado. Em relação a janeiro de 2025, o número de horas trabalhadas na produção caiu 2,6%.

Segundo a pesquisa, o emprego subiu 0,5% no primeiro mês do ano, interrompendo sequência de quatro quedas consecutivas. Ainda assim, frente a janeiro de 2025, o emprego mostrou retração de 0,2%.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) ficou estável, com variação de 0,2 ponto porcentual, passando de 77,4% em dezembro de 2025 para 77,6% em janeiro de 2026. Contudo, o patamar é 1 ponto porcentual abaixo do observado em janeiro de 2025.

"Os elementos que levaram ao desaquecimento da indústria de transformação em 2025 permanecem penalizando o setor, que são, sobretudo, os juros elevados, o alto custo do crédito e a desaceleração da demanda, além da forte entrada de bens de consumo importados", explica Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI. "A CNI espera que o Copom inicie o ciclo de corte dos juros já na próxima reunião. No entanto, o patamar da Selic ainda vai continuar bastante elevado, restringindo a atividade econômica, especialmente da indústria de transformação", completa.

A massa salarial subiu 1% em janeiro, iniciando 2026 em recuperação após desempenho predominantemente negativo na segunda metade do ano passado. Em relação a janeiro de 2025, a alta foi de 0,4%.

O rendimento médio real dos trabalhadores da indústria de transformação registrou estabilidade (-0,1%) na passagem de dezembro de 2025 para janeiro deste ano. Em relação a janeiro do ano passado, houve crescimento de 0,7%.



