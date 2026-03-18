A- A+

VEÍCULOS Faturamento do setor de locação de veículos cresce 16,6% e atinge R$ 61,7 bi, diz associação No ano passado, as empresas do setor emplacaram 628.970 automóveis e comerciais leves

O setor de locação de veículos registrou um faturamento total de R$ 61,7 bilhões em 2025. A cifra recorde representa uma alta de 16,6% em relação a 2024, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla).

"As locadoras estão conseguindo atingir um crescimento sustentável com eficiência operacional", avalia o presidente da associação, Marco Aurélio Nazaré.

As locadoras investiram R$ 79,3 bilhões na aquisição de novos automóveis em 2025, quase R$ 11 bilhões a mais do que em 2024, aumento de 15,3%. O investimento médio por automóvel atingiu R$ 126,050 mil, crescimento de 19%.

No ano passado, as empresas do setor emplacaram 628.970 automóveis e comerciais leves, uma média de mais de um veículo adquirido a cada minuto.

Com isso, a frota total disponibilizada atingiu o patamar recorde de 1.717.848 automóveis e comerciais leves, crescimento de 6,2% em relação ao ano anterior. A idade média da frota das locadoras caiu de 17,5 meses para 16,4 meses.

Considerando que os emplacamentos totais de automóveis e comerciais leves no Brasil atingiram 2,5 milhões de unidades em 2025, as locadoras foram responsáveis por 24,6% desse total.

Hoje, o País soma 37.047 locadoras, contabilizando as que locam automóveis com ou sem motorista, e as que alugam outros meios de transporte, tais como motos, ônibus e caminhões. Ao todo o número de empresas de locação de veículos ativas subiu 17,7% em relação ao ano de 2024.

O setor também registrou expansão no nível de empregos diretos. As locadoras passaram a gerar 109.900 empregos diretos, 4% a mais em relação a 2024.

As locadoras pagaram R$ 7,8 bilhões em impostos diretos, 16,4% a mais do que o exercício anterior, além dos tributos incidentes sobre a aquisição de veículos.

Veja também