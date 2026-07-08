Faturamento industrial fica estável em maio, mas emprego volta a subir, avalia CNI
Depois de um primeiro trimestre positivo, as horas trabalhadas na produção oscilam no segundo trimestre
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou nesta quarta-feira, 8, que a atividade industrial apresentou desempenho estável em maio. O faturamento e as horas trabalhadas na produção ficaram estáveis em relação a abril, mas o emprego subiu depois de dois meses de queda.
O faturamento registrou variação positiva de 0,2%, sétimo mês consecutivo sem queda. O resultado, no entanto, mostra desaceleração do indicador, que cresceu 3,8% em março e 0,5% em abril. Nos cinco primeiros meses de 2026, o faturamento da indústria de transformação acumula queda de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
Depois de um primeiro trimestre positivo, as horas trabalhadas na produção oscilam no segundo trimestre. Em abril, caíram 1,3%. Em maio ficaram estáveis. Nos cinco primeiros meses de 2026, o total de horas trabalhadas pelo pessoal empregado na produção está 1,6% abaixo do observado no mesmo período do ano passado.
Por outro lado, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) subiu 0,4 ponto porcentual, passando de 77,1% em abril para 77,5% em maio. O uso médio do parque fabril nos cinco primeiros meses do ano, no entanto, está 0,9 ponto porcentual abaixo do observado no mesmo período do ano passado.
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"A retração da atividade industrial nos primeiros meses de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025, reforça o ambiente desfavorável no qual o setor produtivo se encontra, com a política monetária exercendo um papel relevante no encarecimento do crédito, no aumento do endividamento, na desaceleração da demanda e no desestímulo à aquisição de máquinas e equipamentos", afirma Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.
Segundo o levantamento, o emprego industrial subiu 0,5% em maio, interrompendo sequência de duas quedas consecutivas. Apesar da melhora, os postos de trabalho do setor caíram 0,6% nos cinco primeiros meses de 2026.
Os demais indicadores relacionados ao mercado de trabalho da indústria tiveram quedas significativas em maio. A massa salarial caiu 3,2% e, agora, acumula alta de 0,8% nos cinco primeiros meses do ano. Já o rendimento médio recuou 3,3%, mas acumula avanço de 1,4% entre janeiro e maio de 2026.