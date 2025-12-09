Ter, 09 de Dezembro

INDICADORES INDUSTRIAIS

Faturamento industrial tem baixa de 2,7% em outubro, a terceira queda seguida, diz CNI

Com o resultado, o crescimento do indicador no acumulado de 2025, até outubro, é de 1,2%

Faturamento industrial tem baixa de 2,7% em outubro, a terceira queda seguida, diz CNI - Foto: CNI/Divulgação

O faturamento da indústria recuou 2,7% em outubro, na comparação com setembro, na terceira queda consecutiva. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira, 9.

Com o resultado, o crescimento do indicador no acumulado de 2025, até outubro, é de 1,2%. Até julho, frente ao mesmo período de 2024, a alta era quase quatro vezes maior, de 4,6%.

"Nos últimos meses, a indústria vem sentindo queda mais intensa na demanda por seus produtos", diz o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, em nota divulgada à imprensa

O emprego na indústria caiu 0,3% em outubro, também na comparação com setembro. No acumulado de 2025, o indicador tem alta de 1,9% em relação ao mesmo período de 2024, segundo os dados da CNI.

A massa salarial e o rendimento médio dos trabalhadores da indústria caíram 0,5% e 0,3% na margem, respectivamente. É a quarta queda seguida para ambos os indicadores. No acumulado do ano, a massa salarial recua 2,4%, e o rendimento médio cede 4,2%

O número de horas trabalhadas aumentou 0,4% em outubro ante setembro, a segunda alta seguida. No acumulado do ano, cresce 1,1%. Já a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) aumentou 0,1 ponto porcentual, de 78,3% para 78,4%.
 

