Faturamento real da indústria avança 1,6% entre janeiro e fevereiro, aponta CNI

O faturamento real da indústria aumentou 1,6% entre janeiro e fevereiro. Assim, a receita bruta das empresas do setor, descontada a inflação, acumula alta de 5,5% neste ano, em relação a dezembro de 2024. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 7, na pesquisa Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Segundo o levantamento, as horas trabalhadas também tiveram forte avanço nesse mesmo período, com alta de 2% frente a janeiro.

O emprego avançou nessa mesma base de comparação, seguindo trajetória ascendente em fevereiro de 2025, ao registrar alta de 0,4% frente a janeiro, considerando a série livre de efeitos sazonais.

"É também o segundo resultado positivo do ano, acumulando alta de 0,8% em fevereiro de 2025, na comparação com dezembro de 2024 Na comparação do primeiro bimestre com o mesmo período do ano passado, o emprego na indústria de transformação se mostra 2,8% maior", aponta a confederação.

A CNI afirma que a alta do faturamento real é a segunda consecutiva do índice. Na comparação com o mesmo bimestre de 2024, a alta alcança 11,8%.

"O resultado é bastante positivo, sobretudo porque 2024 foi um bom ano para a indústria, em que a demanda por bens industriais cresceu significativamente, o que puxou a atividade do setor. Como em 2025 há expectativa de menor demanda e desaceleração da atividade industrial, a alta do faturamento e do número de horas trabalhadas até aqui são mais fortes do que esperávamos", afirmou o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

Sobre a trajetória do emprego industrial, Azevedo avaliou que, embora o avanço de 0,4% seja um porcentual baixo, o crescimento seria significativo "quando falamos de uma evolução mensal do emprego".

Contudo, por outro lado, a massa salarial real e o rendimento médio real do trabalhador da indústria de transformação caíram em fevereiro, na comparação com janeiro, e seguem em patamar inferior ao registrado nesse mesmo período do ano passado. A massa salarial recuou 0,6% em fevereiro de 2025 frente a janeiro

Na comparação do primeiro bimestre de 2025 com fevereiro igual período de 2024, a massa salarial real da indústria se mostra 1,4% inferior, apontou a CNI. Já o rendimento médio real do trabalhador caiu 1% em fevereiro, na comparação com janeiro.

Por fim, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) na indústria de transformação permaneceu inalterada em 78,9% em fevereiro de 2025, considerando a série livre de efeitos sazonais. Na comparação com fevereiro de 2024, a UCI registra recuo de 0,6 ponto porcentual.

