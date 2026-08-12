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INDICADORES Faturamento real da indústria cai 1% no 1º semestre, diz CNI Juros elevados, importações e custos de produção pressionam atividade e reduzem margens do setor

O faturamento real da indústria de transformação caiu 1% no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo os Indicadores Industriais divulgados nesta quarta-feira (12), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O resultado reforça sinais de perda de fôlego da atividade industrial em meio ao ambiente de juros elevados, avanço das importações e aumento do custo de produção, segundo a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko.

"A indústria vem andando de lado e isso se deve, principalmente, a três fatores: o patamar elevado dos juros e seus desdobramentos sobre a atividade econômica, agravados pelo alto endividamento das famílias e das empresas; o avanço expressivo dos custos de produção; e a forte entrada de produtos importados.

Nesse contexto, é mais difícil que as indústrias consigam repassar o aumento dos custos para seus preços em função da concorrência com as importações, de modo que as margens são comprimidas", afirma Nocko em nota.

Apesar de o faturamento ter avançado 0,8% em junho na comparação com maio, o desempenho não foi suficiente para reverter o desempenho menos forte no restante do semestre.

Outros indicadores também apontam para uma desaceleração da atividade.

O número de horas trabalhadas na produção recuou 1,1% nos seis primeiros meses do ano, frente ao mesmo período de 2025, enquanto o emprego industrial teve queda de 0,6%.

A utilização da capacidade instalada (UCI) da indústria caiu de 77,4% para 76,8% em junho.

Na média do primeiro semestre, o indicador ficou 1 ponto porcentual abaixo do observado em igual período do ano passado, sugerindo menor pressão sobre o parque produtivo.

Já os dados do mercado de trabalho apresentaram sinais mistos, segundo a CNI.

Embora o emprego tenha recuado no acumulado do semestre, a massa salarial real cresceu 0,8% em relação ao primeiro semestre de 2025.

Já o rendimento médio dos trabalhadores da indústria avançou 1,4% na mesma base de comparação.

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