Faturamento real da indústria de transformação sobe 1,2% em novembro ante outubro, diz CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou, nesta segunda-feira, 19, que o faturamento real da indústria de transformação aumentou 1,2% em novembro na comparação com outubro de 2025, interrompendo uma sequência de três quedas consecutivas. No acumulado no ano, o indicador cresceu apenas 0,3% frente ao mesmo período do ano anterior.

"Esse crescimento acumulado do faturamento se tornou menor a cada mês do ano passado, reforçando as projeções de perda de ritmo da indústria, principalmente no segundo semestre de 2025", afirma Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

O emprego no setor, entretanto, caiu 0,2%. Foi a terceira queda consecutiva do índice. Desde setembro, quando a CNI avalia que começou a perda de ritmo do mercado de trabalho industrial, a queda já foi de 0,6%.

"Em resposta à melhora da atividade industrial, que se iniciou em 2023 e que teve o seu melhor momento em 2024, o emprego industrial cresceu. Essa alta até se manteve no início de 2025, embora a atividade industrial já apresentasse sinais de que enfrentaria problemas, sobretudo com o aumento da Selic, cuja trajetória de alta teve início ainda em 2024. Mas com a crescente perda de ritmo de atividade industrial, o emprego industrial perdeu força", explica Azevedo.

Após quatro quedas consecutivas, acumulando retração de 1,4%, a massa salarial cresceu 1,5% em novembro. Apesar disso, o indicador acumula queda de 2,3% nos 11 primeiros meses de 2025 em relação ao mesmo período de 2024.

Já o rendimento médio dos trabalhadores industriais também vinha histórico de quedas, mas voltou a aumentar em novembro. O índice subiu 1,6% em relação a outubro. O indicador acumula tombo de 4% entre janeiro e novembro do ano passado na comparação com os 11 primeiros meses de 2024.

O número de horas trabalhadas na produção caiu 0,7% entre outubro e novembro. Nos 11 primeiros meses do ano passado, o indicador subiu 0,9% na comparação com o mesmo período de 2024.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu 0,6 ponto porcentual, passando de 78,1% para 77,5%. A UCI de novembro de 2025 estava 2,4 pontos porcentuais abaixo da UCI de novembro de 2024. Além disso, a UCI média nos 11 primeiros meses do ano passado foi 1 ponto porcentual inferior à observada no mesmo período de 2024.



