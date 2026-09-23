A- A+

Economia Faturar mais não basta: crescimento empresarial exige gestão e governança Com recorde de inadimplência, especialista orienta foco na margem de lucro e equipes

Abrir uma empresa costuma vir acompanhado da expectativa de que vender mais resultará em maior lucratividade. No entanto, o aumento do faturamento nem sempre se traduz em caixa. Com a expansão da operação, crescem também os custos, a complexidade decisória e as exigências sobre a gestão, transformando o crescimento sem controle financeiro e governança em um risco operacional.

Esse cenário ganha relevância diante do avanço do empreendedorismo no país. Dados do Sebrae indicam a abertura de 5,1 milhões de empreendimentos no Brasil em 2025. Contudo, para o empresário e investidor Macário Moraes, fundador da CSE Growth Capital, o avanço das vendas precisa ser acompanhado de organização interna para garantir sustentabilidade.

“Quando lucro e governança não acompanham o avanço da empresa, ela passa a operar com mais pressão e menos previsibilidade. O dono trabalha mais, a equipe se perde mais, as decisões ficam mais urgentes e o negócio segue sem saber exatamente se está criando valor ou apenas aumentando a complexidade”, afirma Macário.

O empresário e investidor Macário Moraes orienta que o crescimento sustentável das empresas exige controle financeiro, margem de lucro e governança/Foto: Divulgação/Assessoria

Segundo o especialista, a tentativa de acelerar o negócio sem validação prévia é um dos principais fatores de fragilização financeira. Entre os equívocos mais frequentes nas empresas estão confundir faturamento com lucro, expandir a estrutura sem calcular margens, assumir endividamento sem planejamento e centralizar decisões estratégicas na figura do proprietário.

“Uma operação saudável precisa de três coisas: lucro, governança e capacidade de execução. Sem isso, o aumento das vendas pode parecer uma conquista no começo, mas virar um problema financeiro logo depois”, aponta o investidor.

O alerta coincide com o aumento do endividamento no setor produtivo. Levantamento da Serasa Experian aponta que o Brasil atingiu a marca de 9,2 milhões de empresas inadimplentes em julho de 2026, somando R$ 238,6 bilhões em dívidas, o maior patamar da série histórica.

Para Macário Moraes, o contexto exige acompanhamento rigoroso dos indicadores financeiros e clareza sobre os resultados reais do negócio.

“A primeira estratégia é conhecer os números. Muitos empresários sabem quanto vendem, mas não sabem com clareza quanto sobra. A segunda é separar crescimento de vaidade. Abrir uma unidade, contratar mais gente ou lançar um produto novo só faz sentido quando existe margem, demanda validada, equipe e capacidade de execução”, pondera.

Outro ponto crítico apontado pelo especialista é a dependência excessiva da figura do fundador, modelo que limita o ganho de escala e gera gargalos operacionais nas empresas.

“O trabalho do empresário é dar trabalho aos outros e fazer a empresa crescer. Funcionário faz a empresa funcionar, por isso o nome é funcionário. O empresário precisa criar uma rotina inteligente para olhar caixa, margem, equipe, clientes, oportunidades e riscos”, ressalta.

Macário conclui ressaltando que práticas de governança e definição de indicadores não se restringem a grandes corporações, sendo essenciais para pequenos e médios negócios. “Empresa boa não é apenas a que vende muito. É a que sabe por que vende, quanto ganha, como entrega, quem executa e como pode crescer sem destruir a saúde financeira e a energia de quem lidera”, finaliza.

Veja também