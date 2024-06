Favaro: Compromisso de mais recursos com juros compatíveis está mantido por Haddad

A- A+

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, garantiu nesta terça-feira, 18, que o próximo Plano Safra será recorde e que o compromisso de disponibilidade de um maior volume de recursos com juros compatíveis para a atividade está mantido, inclusive pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fávaro falou com a imprensa após se reunir com Haddad e com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) na sede da Fazenda.

Questionado sobre o orçamento para a equalização de juros no Plano, o ministro argumentou que se torna menos relevante o volume destinado para esse fim se houver um maior direcionamento de recursos, por exemplo, da poupança rural, das Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e do depósito à vista.

"O que faz com que seja um custo bem reduzido e os bancos possam atender os produtores nas menores taxas possíveis", disse Fávaro.

Segundo ele, esse foi um ponto de entendimento durante a reunião na Fazenda. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, o presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), avalia que são necessários pelo menos R$ 20 bilhões para a equalização de juros do Plano Safra 2024/25, que será anunciado na próxima semana, ante os R$ 13,6 bilhões destinados para a subvenção da temporada passada.

Recursos

"Fizemos Plano Safra recorde 2023/2024, e o único senão colocado pela FPA naquele momento é que o volume de recursos para equalização não foi o esperado e agora eles vieram com proposta de grande volume para equalização", comentou Fávaro.

O ministro da Agricultura, por sua vez, afirmou que é preciso também entender a "dificuldade" de Haddad pelo aspecto fiscal, uma vez que o ministro é cobrado para zerar o déficit público, apontando para um "contrassenso" entre essa cobrança e o pedido por um volume muito alto para equalização.

Fávaro também classificou a reunião como muito "produtiva e resolutiva". Embora não tenha antecipado os valores que serão destinados ao próximo Plano Safra, garantiu que ele será "ainda melhor" que o recorde alcançado no último lançamento. "Sairá Plano Safra ainda melhor, maior que o recorde de 2023/2024, que vai atender cada vez mais as necessidades dos nossos produtores", disse.

