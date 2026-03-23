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Brasil Fávaro diz que guerra pressiona custos, critica alta de fertilizantes e pede cautela aos produtores Ministro afirma que setor sofre pressão de juros e dos efeitos da guerra no Oriente Médio

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, criticou a alta recente dos preços dos fertilizantes, especialmente dos nitrogenados. Segundo ele, houve aumento de cerca de 37% sem justificativa ligada aos custos.

Ele afirmou que esse movimento é especulativo e orientou os produtores a evitarem compras neste momento. A recomendação é aguardar uma acomodação do mercado, já que a necessidade de reposição só deve ocorrer a partir de setembro ou outubro.

— Não é hora de sair comprando. O produtor só vai precisar de fertilizante novo lá para setembro ou outubro — afirmou.

Fávaro disse ainda que o governo está atento a possíveis práticas abusivas. A atuação inclui o combate à formação de cartel e à especulação, além do estímulo a soluções tecnológicas para reduzir a dependência externa.

— O governo vai combater qualquer tipo de especulação contra os produtores e criar alternativas junto com o setor — disse.

O ministro afirmou que não há risco imediato de desabastecimento para a safra atual. Isso porque os insumos já haviam sido adquiridos antes da escalada do conflito.

Apesar disso, reconheceu que o agronegócio atravessa um momento difícil. Segundo ele, o setor está pressionado por juros elevados e pelos efeitos da guerra sobre combustíveis e fertilizantes, mas mantém capacidade de reação.

Durante participação na feira Show Safra, em Mato Grosso, ele defendeu a busca por alternativas para reduzir custos. Citou o uso de inoculantes biológicos, que podem diminuir a necessidade de fertilizantes nitrogenados.

Fávaro também destacou o papel dos biocombustíveis na segurança energética e na redução da dependência do diesel importado

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