Fávaro: Preços dos alimentos vêm caindo; carne bovina já caiu no varejo

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que os preços dos alimentos já estão recuando, caso da carne bovina.

"No varejo, a carne bovina já caiu e no atacado caiu muito mais. Isso mostra que, passado o tempo de consumir o estoque com preço antigo, os preços vão cair ainda mais no varejo", disse Fávaro a jornalistas ao deixar o Ministério da Fazenda, após se reunir com o ministro Fernando Haddad.