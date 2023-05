A- A+

Influencer Favelado Investidor: Jovem da periferia de SP tem mais de 1 milhão de seguidores e fatura com dicas Murilo Duarte é um dos "influencers" que se tornaram virais no Brasil; em 2021, ele ganhou seu primeiro milhão de reais

Murilo Duarte, de 28 anos, nasceu em uma comunidade da capital paulista e está faturando ensinando o público a navegar no mercado financeiro. O jovem paulistano, já tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e é um dos "finfluencers" - influenciadores financeiros - que se tornaram virais no Brasil, levando educação financeira para as massas em um país conhecido por suas enormes desigualdades.

— A minha decisão de mudar de vida financeiramente falando foi muito mais sobre uma curiosidade. Porque sempre vi em filmes, jornais, que Fulano investiu milhões de reais, e eu associava investimento com cara rico, então eu tenho que investir para ser rico, fazia essa associação.— disse à AFP.

Duarte cresceu no Jardim João XXIII, um bairro pobre na zona oeste de São Paulo. Ele se formou em contabilidade trabalhando como estagiário em um cartório e, em seguida, cofundou uma empresa de educação financeira em 2019.

O salto veio quando ele decidiu investir na carreira de influenciador digital no mundo das finanças. Além dos vídeos no YouTube com o canal "Favelado Investidor", Duarte também fatura com propaganda de produtos relacionados ao mercado financeiro, com palestras em empresas privadas e com um curso onde aplica o seu metódo. Na biografia do Instagram ele descreve: "Quebrado em 2015, milionário em 2020".

— Não é preciso ter muito dinheiro para ser investidor, mas primeiro é preciso organizar as contas — diz um vídeo de Duarte.

Em 2021, ele ganhou seu primeiro milhão de reais (cerca de US $ 185.000). Ele agora mora em um bairro nobre, emprega 12 pessoas em sua empresa e é uma das vozes mais proeminentes na promoção da alfabetização financeira na maior economia da América Latina.

— Não importa de onde você é, você pode chegar onde quiser se trabalhar duro — diz ele aos seguidores no YouTube, Instagram e TikTok.

— Hoje o "Favela Investidor" é uma referência para o grande público da quebrada, da favela que olha e fala assim 'Eu posso me tornar um investidor, eu posso às vezes trabalhar no mercado financeiro. — ressalta o jovem.

No entanto, o paulistano adverte contra esquemas de enriquecimento rápido. Chegar a uma base financeira sólida "é passo a passo", diz ele.

— Comecei a ver resultados reais nas minhas finanças pessoais depois de oito, nove, 10 anos. Isso eu tenho clareza: não estou vendendo um sonho que vai acontecer da noite para o dia. É um processo.— finaliza.

Clayton Silva, que acompanha Duarte e também vem de uma favela, diz que ele estava "se afogando em dívidas e com os preços dos alimentos" - problemas comuns para famílias da classe trabalhadora no Brasil. Mas o conselho do influencer mudou a maneira como administro o dinheiro: "não pego mais empréstimos e estou criando um fundo de emergência" para os dias chuvosos, disse o motorista de 28 anos e pai de dois filhos.Próximo passo, diz ele: investir na Bolsa de Valores de São Paulo.

O número de investidores individuais na maior bolsa de valores da América Latina cresceu 19 por cento no ano passado, para cinco milhões, impulsionados principalmente por investidores jovens, diz Felipe Paiva, da B3, empresa que administra a bolsa.

