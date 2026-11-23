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Inflação Fazenda afirma que dólar a R$ 6 preocupa governo por repasse para inflação Resultado das eleições e cenário internacional do petróleo são dois dos motivos para a desvalorização do real, aponta Fazenda

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A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, afirmou nesta segunda-feira (23), que a cotação do dólar a R$ 6 preocupa o governo pelo risco de repasse da desvalorização cambial para a inflação.

Segundo ela, a revisão da projeção de inflação para 2027 foi influenciada principalmente pela perspectiva de efeitos da alta do câmbio sobre os preços.

"Câmbio a R$ 6 preocupa porque há uma preocupação do repasse do câmbio para a inflação, do efeito pass-through do câmbio para a inflação. Não à toa nós revisamos a nossa projeção de inflação para 2027, principalmente por conta dessa perspectiva de efeitos da desvalorização do real", disse ela durante coletiva de imprensa para apresentação do Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

Freire afirmou que a recente desvalorização do real tem dois componentes. Um deles é doméstico e está relacionado à correção do câmbio após o resultado das eleições, que surpreendeu as expectativas do mercado.

O outro é externo, associado à pressão sobre o dólar em meio a fatores como o cenário do petróleo, os acontecimentos internacionais e as movimentações dos fluxos financeiros globais.

A secretária ressaltou que o movimento cambial observado nos últimos dias é determinado principalmente pelo cenário internacional, sobre o qual o governo tem pouca capacidade de atuação.

Ela lembrou que o real apresenta volatilidade superior à de moedas de outros países e, por isso, tende a ser bastante afetado por oscilações externas.

"É importante separar. Tivemos uma correção do câmbio na eleição Havia uma expectativa de outro resultado, houve uma surpresa, então tem a correção.

No entanto, há também um fator externo que tem pressionado bastante o câmbio: o petróleo, de tudo que está acontecendo no mundo, até mesmo as questões relacionadas a IA geram essa pressão", disse.

Do lado doméstico, Freire afirmou que o governo pretende trabalhar para ancorar as expectativas econômicas, reduzir o prêmio de risco do País e atenuar os efeitos da desvalorização.

Nesse sentido, citou o projeto de lei complementar (PLP) como um primeiro passo para reforçar a coordenação das expectativas em relação ao cumprimento das metas fiscais e à trajetória prevista no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO).

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