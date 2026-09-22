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Taxa Selic Fazenda atribui aperto no bolso das famílias ao custo do crédito, não ao tamanho da dívida Para pasta, custo das modalidades tende a cair com a queda da Taxa Selic

Em meio à campanha presidencial, o Ministério da Fazenda apresentou, nesta terça-feira, dados sobre o endividamento das famílias, tema explorado pelos adversários do governo Lula.

Na visão da pasta, o patamar da dívida está praticamente estável nos últimos três anos e o que está pesando no bolso dos brasileiros são as modalidades mais caras de crédito, como cartão e cheque especial, mais afetadas pela alta dos juros.

Rafael Leão, subsecretário de política macroeconômica do Ministério da Fazenda, afirma que o crédito está crescendo numa magnitude “muito moderada” na comparação histórica com outros períodos em que a alavancagem se deu de maneira mais acelerada.

— Apesar disso, tem um núcleo do endividamento familiar que é menos relevante dentro da carteira, mas que é caro, incomoda o bolso, especialmente o rotativo, que está rodando aí no patamar de quase 436% ao ano. Você tem o cartão parcelado, cheque especial, enfim, todas as modalidades que encareceram junto com ciclo de alta da política monetária — disse

Ele mencionou que o custo dessas modalidades tendem a cair com a queda da Taxa Selic. Na semana passada, o Banco Central reduziu a taxa básica de 14% para 13,75% ao ano, o quinto corte seguido.

— Conforme a política monetária vai se flexibilizando, vai afrouxando esse aperto, especialmente nessas modalidades mais caras — destacou o subsecretário

Segundo ele, o objetivo do estudo, que considerou três aspectos do endividamento, foi "jogar luz" nessa questão, avaliando se há uma "ruptura, estresse no mercado".

Os dados foram divulgados durante a apresentação do boletim macrofiscal, com projeções dos principais indicadores econômicos.

O endividamento foi apontado no documento como um fator que contribuiu para a revisão do crescimento da economia para 2% em 2026. Em julho, a previsão estava em 2,3%.

O estudo avaliou o comportamento do crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o núcleo da carteira carregada pelas famílias, modalidades de crédito e a concentração do crédito, se em recursos livres ou direcionados.

— A gente observa que o estoque de crédito está crescendo em relação ao PIB. Mas, o PIB também cresceu. Quando a gente compara o ciclo iniciado em 2023, o crescimento foi menor que em outros períodos. Então, não é condizente com períodos de uma alavancagem muito rápida — disse Leão.

Ele destacou que as dívidas das famílias foram alongadas com oferta de garantias, alegando que o problema do endividamento está concentrado no crédito livre.

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