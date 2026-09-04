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contratação Fazenda autoriza contratação de US$ 300 milhões com NDB para Fundo de Desenvolvimento do Nordeste Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste serão utilizados em financiamentos de longo prazo para projetos de infraestrutura

O Ministério da Fazenda autorizou a contratação de uma operação de crédito externo de até US$ 500 milhões entre o Brasil e o New Development Bank (NDB), banco de desenvolvimento dos países do Brics. Do total, US$ 300 milhões serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). A autorização consta de despacho do ministro da Fazenda, Dario Durigan, publicado nesta sexta-feira (4) no Diário Oficial da União.

Os recursos fazem parte de um projeto de captação multilateral destinado aos Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), do Centro-Oeste (FDCO) e do Nordeste (FDNE). Dos US$ 500 milhões, US$ 200 milhões serão divididos entre o FDA e o FDCO, com US$ 100 milhões para cada fundo.

Administrado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o FDNE receberá os recursos de forma escalonada. O cronograma prevê US$ 50 milhões em 2026, US$ 150 milhões em 2027, US$ 50 milhões em 2028 e US$ 50 milhões em 2029.

A operação integra o Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura Regional Sustentável, estruturado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para ampliar as fontes de financiamento dos fundos regionais. Os recursos do NDB deverão priorizar projetos de infraestrutura de longo prazo, especialmente nas áreas de energia renovável, transporte, logística e conectividade.

Operação começou a ser estruturada em 2023

A operação começou a ser estruturada em 2023, quando o MIDR apresentou à Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) uma proposta de captação junto ao NDB. Em dezembro de 2025, o banco aprovou o financiamento de até US$ 500 milhões para o programa.

Em abril de 2026, a operação foi encaminhada ao Senado Federal e, em 9 de julho, a Casa aprovou a contratação por meio da Resolução nº 20. O texto autorizou o Brasil, no interesse do MIDR, a contratar o crédito externo com o banco de desenvolvimento do Brics.

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