Fazenda Churrascada abre as portas oficialmente no Recife após período de soft-opening
Após quase dois meses em período de soft-opening, a Fazenda Churrascada foi oficialmente inaugurada no Recife. Um evento para convidados realizado nesta quarta-feira (4) marcou a nova fase da unidade, que é a primeira da marca no Nordeste.
"O Recife foi a Churrascada que inaugurou com maior quantidade de clientes nas primeiras semanas", revelou o CEO do holding Heat Group, gestor do restaurante, Gabriel Carvalho.
A rede, que nasceu em São Paulo, possui atualmente 10 unidades espalhadas pelo Brasil.
Localizado no Parque Gourmet, empreendimento gastronômico do Shopping Recife, em Boa Viagem, o restaurante possui 650 lugares e um rooftop de 2.400m². Com investimento que superou o valor de R$ 10 milhões, a unidade gerou cerca de 200 empregos diretos e indiretos.
A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, esteve presente na inauguração. "A Fazenda Churrascada chega em um momento muito especial para o estado, que é de virada econômica. Tem tudo a ver com a nossa cultura de apreciar a boa culinária", pontuou.
Também participaram do evento o diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, e Ivone Palácio, gerente administrativa, representando o presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.
"É um equipamento fantástico e que reforça a importância de Recife como polo gastronômico", destacou Paulo.
- Fazenda Churrascada inaugura unidade no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- CEO do holding Heat Group, gestor do restaurante Fazenda Churrascada, Gabriel Carvalho | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Paulo Pugliesi, diretor-executivo da Folha de Pernambuco | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, e Ivone Palácio, gerente administrativa, representando o presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
