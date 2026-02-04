Qui, 05 de Fevereiro

GASTRONOMIA

Fazenda Churrascada abre as portas oficialmente no Recife após período de soft-opening

Rede, que nasceu em São Paulo, possui atualmente 10 unidades espalhadas pelo Brasil

Inauguração da Churrascada Fazenda Recife reuniu público no Shopping RecifeInauguração da Churrascada Fazenda Recife reuniu público no Shopping Recife - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Após quase dois meses em período de soft-opening, a Fazenda Churrascada foi oficialmente inaugurada no Recife. Um evento para convidados realizado nesta quarta-feira (4) marcou a nova fase da unidade, que é a primeira da marca no Nordeste.

"O Recife foi a Churrascada que inaugurou com maior quantidade de clientes nas primeiras semanas", revelou o CEO do holding Heat Group, gestor do restaurante, Gabriel Carvalho.

A rede, que nasceu em São Paulo, possui atualmente 10 unidades espalhadas pelo Brasil.

CEO da Fazenda ChurrascadaCEO do holding Heat Group, gestor do restaurante Fazenda Churrascada, Gabriel Carvalho | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Localizado no Parque Gourmet, empreendimento gastronômico do Shopping Recife, em Boa Viagem, o restaurante possui 650 lugares e um rooftop de 2.400m². Com investimento que superou o valor de R$ 10 milhões, a unidade gerou cerca de 200 empregos diretos e indiretos.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, esteve presente na inauguração. "A Fazenda Churrascada chega em um momento muito especial para o estado, que é de virada econômica. Tem tudo a ver com a nossa cultura de apreciar a boa culinária", pontuou.

Também participaram do evento o diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, e Ivone Palácio, gerente administrativa, representando o presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.

"É um equipamento fantástico e que reforça a importância de Recife como polo gastronômico", destacou Paulo.

  • Fazenda Churrascada inaugura unidade no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • CEO do holding Heat Group, gestor do restaurante Fazenda Churrascada, Gabriel Carvalho | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • CEO do holding Heat Group, gestor do restaurante Fazenda Churrascada, Gabriel Carvalho | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Paulo Pugliesi, diretor-executivo da Folha de Pernambuco | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, e Ivone Palácio, gerente administrativa, representando o presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Fazenda Churrascada é inauguarada oficialmente no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
