BRASIL Fazenda comemora decisão do Banco Central que reduziu a taxa de juros para 12,75% ao ano Secretário executivo da Fazenda disse que espera continuar se esforçando para que a política fiscal ajude na manutenção da trajetória de queda nos juros

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, comemorou o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, que reduziu nesta quarta-feira a Selic, taxa básica da economia, em 0,5 ponto percentual, para 12,75% ao ano. Ele destacou que o comunicado emitido pelo colegiado sinaliza que a trajetória de queda nos juros deverá ser mantida.

Durigan disse, ainda, esperar seguir no esforço para fazer com que haja uma convergência entre a política fiscal e monetária.

- A gente recebeu de maneira muito positiva a decisão do Copom e o comunicado que foi expedido logo na sequência que, por unanimidade e com uma diferença em relação à decisão anterior, se mantém a queda na taxa de juros, tão importante para a gente manter um crescimento sustentável do país - disse o secretário, acrescentando:

- Esperamos seguir fazendo nosso esforço, harmonizando a política fiscal para que a política monetária siga nessa tendência que é muito positiva para o pais

