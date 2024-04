A- A+

LOTE Fazenda da Boi Gordo, pivô de prejuízo bilionário por fraude, vai a leilão por R$ 89 milhões no Mato A dívida equivale atualmente a cerca de R$ 6 bilhões, e a maioria das vítimas ainda não foi ressarcida

Uma área de quase 60 mil hectares que pertence à antiga Fazendas Reunidas Boi Gordo vai a leilão por R$ 88,9 milhões. O lote único de propriedades está localizado dentro do Parque Nacional do Juruena, em Apiacás, no Mato Grosso. A Boi Gordo teve falência decretada em 2004, após protagonizar um esquema de pirâmide financeira que deixou um prejuízo bilionário a cerca de 30 mil investidores.

O golpe consistia numa proposta de um suposto investimento lucrativo, no qual as vítimas eram convidadas a aplicar o dinheiro para a compra de arrobas de boi. Os animais seriam engordados nos meses seguintes, o que garantiria o retorno financeiro.

Na época, o prejuízo foi estimado em mais de R$ 2,5 bilhões. Atualizada, a dívida equivale atualmente a cerca de R$ 6 bilhões.

Algumas fazendas da empresa já haviam sido leiloadas entre 2017 e 2018, o que rendeu R$ 540 milhões. Apesar da quantia levantada, a maioria dos credores segue sem receber.

O imóvel em Apiacás conta com uma área de 49,5 mil hectares em área de proteção ambiental, coberta com vegetação original, em meio à floresta amazônica.

A primeira fase do certame, conduzido pela Positivo Leilões, está marcada para começar em 20 de maio, com duração de três dias.

Veja também

Bolsa Dólar encosta em R$ 5,08 após dados de inflação nos EUA