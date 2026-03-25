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BRB Fazenda e bancos públicos negam ao TCU debate sobre federalização do BRB Hipótese vem sendo levantada no mercado diante das dificuldades da instituição do DF

O Ministério da Fazenda e bancos públicos da União negaram ao Tribunal de Contas da União (TCU) discussões internas sobre uma possível federalização do BRB, que enfrenta problemas devido às operações realizadas com o Banco Master, de acordo com pessoas a par do assunto. A federalização é uma das hipóteses que têm sido levantadas pelo mercado dada a crise do banco do Distrito Federal.

As respostas foram enviadas ao relator do caso na corte, ministro Bruno Dantas, mas foram classificadas com sigilo no caso da Caixa e do BNDES, segundo interlocutores. Dantas, no entanto, deu o prazo de cinco dias para que as duas instituições se manifestem sobre uma eventual redução do grau de restrição ou apresentem os justificativas específicas para essa classificação.

Pessoas com conhecimento no assunto dizem que as razões apresentadas foram "genéricas", citando sigilo bancário, a lei das estatais ou a lei das sociedades anônimas. O TCU, por sua vez, argumenta que a publicidade é o "preceito geral" e o sigilo, a exceção.

Caso não haja resposta, será considerado que as instituições concordam com a reavalição do sigilo.

Em sua resposta, conforme interlocutores, a Caixa refutou qualquer discussão no âmbito societário, mas afirmou que recebeu manifestação de interesse do BRB em realizar cessão de carteiras de crédito no dia 28 de novembro, dias depois da liquidação do Master e da deflagração da operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Na operação, a PF investiga suspeitas de fraude nas negociações de carteiras entre o Master o BRB.

Como mostrou O Globo, o banco federal chegou a avaliar a proposta e a fazer uma diligência da operação. No entanto, disse ao TCU que já manifestou à instituição de Brasília que não tem interesse em prosseguir com a operação. De acordo com interlocutores, a corte de contas também deve pedir acesso integral à cópia dos documentos sobre a análise.

O BRB corre contra o tempo em busca de uma solução para o rombo provocado pelas operações com o Master. Em troca das carteiras com suspeita de fraude, no valor de R$ 12,2 bilhões, o banco estatal ficou com ativos do Master, cuja qualidade também é duvidosa.

Nas contas do BC, o BRB deve ter um prejuízo de ao menos R$ 5 bilhões. Já o banco estima uma reserva de recursos de R$ 8,8 bilhões para fazer frente as possíveis perdas. A situação deve abrir um buraco no balanço do banco, deixando-o em desacordo com as regras bancárias. O BC deu até o dia 31 de março para que o BRB encontre uma solução.

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