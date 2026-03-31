A- A+

ALTA DO DIESEL Fazenda: governo está próximo de unanimidade dos estados em proposta de subvenção a diesel importado Ideia do Palácio do Planalto é aplicar subsídio de R$ 1,20 por litro

O ministro da Fazenda, Dario Dugiran, afirmou nesta quarta-feira que os estados estão "próximos" da unanimidade de adesão à proposta do governo federal para subsidiar o diesel importado. O objetivo do Palácio do Planalto é publicar a medida provisória (MP) que trata do tema nesta terça-feira.

"Eu propus aos estados que, junto conosco, retirassem o peso do ICMS na importação do diesel. Ontem, falando com vários governadores, estamos muito próximos de termos unanimidade aderindo à proposta do presidente Lula. O que mostra que, se por um lado tem discurso político de quem não reconhece, por outro há um reconhecimento fático e programático de um trabalho inclusivo e respeitoso", disse Durigan, durante a reunião ministerial desta terça.

Pela proposta da Fazenda, o subsídio seria de R$ 1,20 por litro do óleo diesel, sendo que o custo seria dividido em partes iguais pela União e pelo conjunto de estados. O impacto fiscal estimado é de R$ 1,5 bilhão por mês.

A ideia foi discutida em reunião entre o secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, e os secretários estaduais na última sexta-feira. Na ocasião, ficou definido que a resposta final seria dada ontem, o que foi adiado para hoje com o intuito de dar mais tempo às negociações. As ações para conter a alta no preço dos combustíveis começaram a ser desenhadas após a alta do preço do petróleo decorrente da Guerra no Oriente Médio.

O que o governo propõe

Subvenção de R$ 1,20 por litro do diesel



Divisão pela metade entre a União e o conjunto de estados



Prazo de dois meses



Impacto estimado em R$ 1,5 bilhão



Adesão voluntária dos estados

Percepção da economia

No seu discurso, Dugiran disse que boa parte da população não tem a percepção de melhora econômica, apesar dos números positivos. O ministro, que era secretário executivo da Fazenda, assumiu o cargo há duas semanas, após Fernando Haddad ter se desincompatibilizado para poder disputar o governo de São Paulo.

"Quem chega agora, chega com vontade e para concluir o trabalho que o senhor (Lula) nos pede. (...) A gente tem um Brasil justo, (temos que) consolidar justiça social, mostrar e conseguir dialogar com as pessoas, que muitas vezes não têm a percepção de um ganho econômico como a gente vê nos números", disse Durigan em discurso na reunião, logo depois de apresentar dados de crescimento econômico e pleno emprego.

"A gente tem um compromisso de falar com as pessoas concretamente e ajudá-las, seja no endividamento, como o senhor me pediu esses dias e vamos trazer ao senhor, seja protegendo as pessoas dos efeitos da guerra", afirmou o novo ministro da Fazenda.

Lula encomendou à equipe econômica a formulação de medidas para combater o envididamento da população, que considera elevado.

Em seu último ano de mandato, o governo Lula acumula resultados bons na economia, mas isso não tem se traduzido nos níveis de aprovação do governo. O PIB do país cresceu nos últimos três anos (3,1% em 2023, 3,4% em 2024 e 2,3% no ano passado) e a taxa de desocupação foi de 5,8% em fevereiro, a menor da série histórica para três meses registrada pela PNAD Contínua. A inflação acumulada em 12 meses até fevereiro e medida pelo IPCA foi de 3,81%, dentro da meta do governo.

Apesar disso, pesquisa Datafolha de março mostra que 46% dos brasileiros avaliam que a economia brasileira piorou.

Veja também