Fazenda: Não procedem informações sobre análise de medidas fiscais de R$ 15 bi e R$ 10 bi

O Ministério da Fazenda esclareceu, por meio de nota, que não estão em discussão duas medidas de corte de gastos - uma de R$ 10 bilhões, que não atingiria áreas sociais, e outra de R$ 15 bilhões, com impacto em ministérios como o da Saúde, Desenvolvimento Social e Transportes. A informação circulou mais cedo na imprensa.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido neste momento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros para debater o pacote de cortes de gastos.



Como mostrou mais cedo o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), as discussões envolvem o crescimento estrutural das despesas públicas.



