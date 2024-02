A- A+

arrecadação Fazenda prevê levantar até R$ 10 bi com títulos incentivados e usar recursos para compensar aumento Isenção no Imposto de Renda sobe para R$ 2.824

O Ministério da Fazenda espera arrecadar até R$ 10 bilhões com as mudanças anunciadas na última semana nos títulos incentivados LCI, LCA, CRI e CRA. Esse é o cálculo que foi feito internamente por técnicos da pasta. Parte dos recursos deve ser usado para compensar o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), com custo estimado em R$ 3 bilhões.

Economista do setor privado, no entanto, tem uma conta mais conservadora. Felipe Salto, ex-secretário de Fazenda de São Paulo e economista-chefe da Warren, acredita que a mudança nos títulos pode render exatamente R$ 3 bilhões.

Esses dois títulos recebem isenções de Imposto de Renda, como forma de incentivar os setores imobiliário, Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Certificados de Recebíveis Imobiliário (CRI), e agronegócio, Letras de Crédito Agropecuário (LCA) e Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

No entendimento do governo e do Banco Central, muitas empresas estavam conseguindo fazer emissões desses títulos, conseguindo o benefício da isenção do imposto, mas sem estar diretamente ligada a ambos os setores.

Com isso, a ideia do governo é calibrar a política, para que ela fique restrita a empresas e segmentos diretamente ligados ao agro e ao setor imobiliário. Em entrevista coletiva na última semana, o Banco Central estimou que apenas 20% do estoque desses títulos emitidos se enquadraria nas novas regras. Mas a mudança só valerá "daqui para frente" e não ter efeito retroativo.

O governo federal publicou na noite de terça-feira a medida provisória (MP) isentando do Imposto de Renda (IR) quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.824 por mês. Com isso, o reajuste na tabela de isenção precisará ser feito.

O teto de isenção, que estava congelado em R$ 1.903,98 desde 2015, subiu em 2023 para R$ 2.640,00 mensais e, agora, para R$ 2.824,00.

