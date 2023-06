A- A+

Dívidas Fazenda prevê que 1,4 milhão de pessoas com dívida de até R$ 100 ficarão com 'nomes limpos' Medida não significa perdão de dívidas. Os débitos terão de ser quitados posteriormente

Um total de 1,46 milhão de pessoas, que atualmente estão com dívidas de até R$ 100, terão seus nomes retirados do ‘negativo’, com o novo desenho do programa do governo para renegociação de dívidas, o Desenrola.

As projeções são do Ministério da Fazenda. Com isso, a equipe econômica do governo espera que a mudança garantirá a esse público a possibilidade de voltar a contratar crédito ao limparem seus nomes.

A pasta nega, contudo, que essas dívidas de pequeno valor serão ‘perdoadas’. O movimento é retirar os nomes do vermelho e de birôs como Serasa. Porém, os débitos terão de ser quitados posteriormente.

Promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Desenrola tem potencial de alcançar 70 milhões de pessoas com alguma dívida, segundo a Fazenda. O objetivo é cobrir um total de R$ 50 bilhões em débitos.

