A- A+

Economia Fazenda propõe a bancos novo programa de renegociação de dívidas Quase um terço da renda das famílias é consumida pelos débitos, segundo o BC, e tema preocupa Lula em ano eleitoral

O Ministério da Fazenda propôs aos bancos um novo programa de renegociação de dívidas para tentar aliviar o orçamento das famílias, cuja parcela comprometida com o pagamento de empréstimos é recorde atualmente. A ideia inicial difere do modelo do Desenrola, programa de renegociação de dívidas lançado em 2023, e deve ter também outro nome, mas é provável que tenha algum incentivo do governo para que as condições sejam melhores para os clientes.

Atualmente, quase um terço da renda das famílias é consumida com o pagamento de dívidas, ou 29,3%, um recorde da série histórica do Banco Central, iniciada em 2011. De acordo com interlocutores, essa é a principal preocupação hoje em relação ao endividamento da população. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu sinais desse incômodo em evento na quinta-feira passada. Há preocupação do Planalto de reflexos na corrida pela reeleição

Na ocasião, Lula disse que demandou para seu novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, uma solução para as famílias endividadas. Mas o presidente ponderou que há dívidas que podem ser consideradas boas, como é o caso daquelas que são realizadas para constituir patrimônio, a exemplo de imóveis. O problema, segundo o petista, são dívidas que surgem por causa de compras feitas de vários produtos baratos pela internet, que, ao fim do mês, resultam em uma soma que compromete o orçamento.

– Aí a gente começa a ficar zangado: "Pô, trabalhei o mês inteiro, peguei meu salário e não sobrou nada". Aí quem que você xinga? O governo. É lógico. Porque o mundo é assim. Sabe, primeiro é Deus, porque tudo que dá errado ou dá certo é culpa de Deus também. E no governo é só o que dá errado. Eu sei que a cabeça das pessoas funciona assim – afirmou Lula, ao participar da inauguração de uma fábrica em Anápolis (GO).

Durigan se reuniu nesta segunda-feira com diversas associações do setor financeiro. Estiveram presentes integrantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), Zetta e Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi).

Na reunião, foi apresentada a proposta preliminar de colocar de pé um novo programa de renegociação de dívidas, mas a ideia é que o processo seja mais rápido do que o Desenrola, que demandou um leilão com os credores para definir o desconto e depois a solicitação dos clientes dentro de uma plataforma.

Como é almejado um resultado rápido, dessa vez, a ideia é que a renegociação aconteça diretamente com os bancos. Pelo desenho inicial sugerido pela Fazenda, o programa também teria um outro nome para não passar a ideia de que essa solução será resgatada sempre, o que dá incentivos errados à população, que poderia começar a atrasar o pagamento de dívidas esperando um programa mais vantajoso.

Como no Desenrola, por sua vez, é esperado algum incentivo do governo para que os bancos entrem de cabeça na ideia e concedam condições melhores para a renegociação, como juros mais baratos. No Desenrola, para uma parcela da população, de renda mais baixa, os novos contratos contavam com garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Os executivos ficaram de avaliar a proposta e voltar com um desenho para a Fazenda, que sinalizou que tem pressa.

De acordo com relatos, por enquanto, a Fazenda não quer embarcar em nenhuma solução que envolva tabelamento de juros, como um teto para o rotativo do cartão de crédito, por exemplo. Mais cedo, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou que Lula pediu à Fazenda e ao Banco Central medidas para reduzir os juros cobrados no rotativo.

— O presidente pediu para estudar. Ele disse assim: "Olha, como é que pode um juro que é uma Selic por mês em crédito rotativo?” Isso não tem justificativa. Se o juro do cheque especial já está tabelado, por que você não pode ter referência ali (no rotativo). Então o presidente pediu ao Banco Central e ao Ministério da Fazenda para ver que medidas podem ser tomadas — disse Gleisi.

Veja também