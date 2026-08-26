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Medida Provisória Fazenda prorroga subvenção à gasolina até 9 de setembro, quando caduca MP Equipe econômica se debruça sobre qual medida será escolhida porque, além de questões técnicas, é preciso haver respaldo também na base jurídica da decisão

O Ministério da Fazenda publicou na noite desta terça-feira, 25, a portaria que prorroga subvenção de R$ 0,44 por litro de gasolina até o dia 9 de setembro. O texto saiu em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

A prorrogação foi adiantada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na terça (25). A Medida Provisória que autoriza o governo federal a criar subvenções para os combustíveis por conta da guerra perde a validade em 9 de setembro e deve caducar. Há o entendimento no governo de que o recém-aprovado PLP dos Combustíveis poderia ser usado para manter as subvenções por mais tempo, em princípio, mas os detalhes jurídicos ainda estão em análise.

A equipe econômica se debruça sobre qual medida será escolhida porque, além de questões técnicas, é preciso haver respaldo também na base jurídica da decisão. O referido PLP ainda não foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Enquanto o texto da MP é explícito sobre a possibilidade de conceder subvenção, o PLP só fala em liberar regras fiscais para possíveis renúncias com medidas para os combustíveis ao longo de 2026.

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