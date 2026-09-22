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Fazenda reduz estimativas do crescimento da economia e da inflação em 2026

Projeção para a expansão do PIB este ano foi revisado de 2,3% para 2,0%, enquanto a expectativa para o IPCA passou de 5,1% para 4,9%

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A projeção de crescimento do PIB em 2026 caiu devido principalmente ao desempenho do setor de serviçosA projeção de crescimento do PIB em 2026 caiu devido principalmente ao desempenho do setor de serviços - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O Ministério da Fazenda revisou para baixo a projeção do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 para 2%. A previsão anterior para o crescimento da economia era de 2,3%. A estimativa para a inflação neste ano também caiu, de 5,1% para 4,9%, mas ainda assim ficou acima do teto da meta, que é de 4,5%.

As informações estão no Boletim Macrofiscal divulgado pela Secretaria de Políticas Econômicas (SPE), do Ministério da Fazenda nesta terça-feira. A última versão tinha sido publicada em julho.

A projeção de crescimento do PIB em 2026 caiu devido principalmente ao desempenho do setor de serviços. Outro fator que continua influenciando o crescimento do PIB é o endividamento das famílias, segundo a Fazenda:

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"Ainda que o endividamento das famílias siga estável em proporção da renda, o comprometimento com o serviço da dívida atingiu o maior nível da série histórica no segundo trimestre, o que limita a conversão do avanço da massa de rendimentos em consumo", diz o boletim, que destaca ainda as dificuldades da indústria devido ao custo alto do crédito.

Segundo o boletim, a revisão para baixo da estimativa da inflação este ano decorre dos resultados do IPCA até julho, que ficaram, em parte, abaixo do projetado, sobretudo, no grupo de alimentação no domicílio e de serviços.

"A revisão também incorpora a melhora das expectativas de inflação para 2026, a manutenção da taxa Selic em patamar contracionista ao longo do ano e a desaceleração esperada da atividade econômica no segundo semestre de 2026."

Contudo, o documento reitera os efeitos do El Niño nos preços dos alimentos in natura ainda este ano, embora seus efeitos mais significativos devam se concentrar na safra de 2027.

O documento também atualiza a estimativa para a inflação de 2027, que sobe de 3,6% para 3,8%. Já a projeção para a expansão do PIB cai de 2,5% para 2,3% no próximo ano.

Na avaliação da equipe econômica, a nova estimativa para o PIB baseia-se sobretudo nos efeitos defasados da queda da taxa de juros e na continuidade da expansão da indústria extrativa e das exportações.

"A queda da Selic iniciada em 2026 transmite-se gradualmente ao crédito e à demanda doméstica, estimulando a indústria de transformação, a construção e os serviços mais cíclicos, segmentos mais sensíveis ao ciclo de juros. O consumo privado se beneficia da melhora das condições creditícias e da continuidade da expansão da massa real de rendimentos, ainda que a taxas menores, enquanto o investimento ganha dinamismo com o barateamento do capital", diz o boletim.

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