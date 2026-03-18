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BRASIL Fazenda se reúne com secretários estaduais para discutir redução temporária do ICMS sobre o diesel Além da perda de receitas, estados criticam a medida sob o argumento de que não há garantia de que os preços vão cair nas bombas

O Ministério da Fazenda se reúne nesta quarta-feira com secretários de Fazenda dos estados para discutir uma proposta de redução temporária (até dezembro deste ano) do ICMS sobre o diesel.

A pasta comandada por Fernando Haddad acionou o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne os secretários de fazenda estaduais sob a coordenação do governo federal, para tratar do tema.

A medida está em linha com a decisão do governo federal que zerou as contribuições de PIS/Cofins para o combustível nas refinarias e assim, conter os efeitos da alta internacional do petróleo devido ao conflito mundial coordenado pelos Estados Unidos.

Segundo interlocutores dos estados, todos os secretários de fazenda deverão participar, mas a tendência é não haja uma definição no encontro.





Além da perda de receitas, os estados criticam a medida sob o argumento de que não há garantia de que os preços vão cair nas bombas. O governo federal deverá alegar que pretende intensificar a fiscalização sobre os preços cobrados pelos postos e a redução de impostos.

Interlocutores dos secretários afirmam que os estados estão dispostos a colaborar, desde que haja uma forma de compensação pelas perdas. Caso a guerra termine e os preços se acomodem as alíquotas seriam majoradas novamente,mas ainda assim a medida é vista com ressalvas.

Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro adotou medida semelhante, de olho nas eleições. Mas a fatura sobrou para o governo atual, que precisou desembolsar R$ 26 bilhões para ccompensar os estados.

Apesar disso, alguns estados veem a medida com desconfiança. Nesta terça-feira, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), emitiu nota. No documento, eles alegam que uma nova redução do ICMS pode enfraquecer a capacidade dos estados de financiar políticas públicas.

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