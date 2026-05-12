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PROPOSTA Fazenda se reúne com senadores e encontro termina sem acordo para renegociação de dívidas rurais Pela proposta do governo, condições diferentes conforme o perfil do produtor e a situação da operação

A reunião entre senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e integrantes da equipe econômica nesta terça-feira (12) terminou sem acordo sobre a proposta de renegociação das dívidas do setor rural.

O principal impasse é o prazo de abrangência das operações que poderão ser incluídas no programa financiado com recursos do Fundo Social do Pré-Sal.

Inicialmente, a expectativa da CAE era votar o texto já nesta quarta-feira (13), mas as divergências com a Fazenda travam, ao menos até o momento, um entendimento final.

A última versão apresentada pelo governo prevê uma linha de até R$ 30 bilhões para renegociar dívidas de crédito rural, empréstimos e Cédulas de Produto Rural (CPRs) contratados até 30 de junho de 2025.

A proposta estabelece condições diferentes conforme o perfil do produtor e a situação da operação. Para pequenos produtores, os juros variam entre 3,5% e 8% ao ano. Já para médios e grandes produtores, as taxas podem chegar a 12% ao ano ou seguir juros livres de mercado.

O texto também prevê prazo de até seis anos para pagamento, exigência de entrada mínima de 10% para contratos prorrogados e adimplentes e de 20% para inadimplentes.

Um ponto de resistência no Senado é que a proposta da Fazenda impede a acumulação da renegociação com outros programas semelhantes já existentes. Além disso, parte das operações incluídas teria de ocorrer “sem custos para a União”, numa tentativa da equipe econômica de reduzir o impacto fiscal da medida e preservar as metas do arcabouço fiscal.

Senadores ligados ao agro, porém, pressionam para ampliar o alcance da medida e incluir contratos firmados até 31 de dezembro de 2025, o que aumentaria significativamente o universo de produtores atendidos e o tamanho potencial da operação. Parlamentares também defendem juros menores, prazos mais longos — de até 10 ou 15 anos em casos especiais — e maior flexibilização das garantias exigidas dos produtores.

Mais cedo, o senador e presidente da CAE, Renan Calheiros (MDB-AL), indicou que o Senado poderia avançar mesmo sem consenso com o governo.

— Se não for aceita a proposta de projeto, se não chegar a denominador comum, nós aprovarmos amanhã as duas coisas aqui. O governo sanciona, ou veta o que ele quiser vetar — afirmou.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) afirmou, ao deixar a Fazenda nesta terça, que técnicos da pasta e da CAE ainda trabalham em um levantamento para calcular qual seria o impacto da ampliação do prazo defendida pelos parlamentares. Segundo ela, o objetivo é medir o montante adicional que seria alcançado pelo refinanciamento caso o corte temporal seja estendido até o fim de 2025.

Nos bastidores, a equipe econômica resiste à mudança por avaliar que a ampliação pode elevar significativamente o custo fiscal da operação e pressionar as metas do arcabouço fiscal. O receio é que uma renegociação mais ampla acabe criando precedente para novos socorros futuros ao setor.

Já parlamentares do agro argumentam que limitar a renegociação ao primeiro semestre de 2025 deixaria de fora produtores que contraíram dívidas durante o agravamento da crise no setor, marcada por perdas climáticas, aumento dos custos de produção, alta dos juros e impactos da instabilidade internacional sobre o agronegócio brasileiro.

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