BRASIL Fazenda terá assento no Conselho de Administração da Petrobras, diz ministro Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia, disse que convite foi feito nesta segunda-feira ao ministro Fernando Haddad

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o Ministério da Fazenda foi convidado a fazer parte do Conselho de Administração da Petrobras.

De acordo com integrantes do governo, foi uma decisão do presidente Lula tomada em reunião mais cedo, que discutiu a crise na empresa provocada pela decisão do colegiado de reter o pagamento de dividendos extraordinários.

Silveira ressaltou que é importante a presença de um órgão como a Fazenda para participar de decisões relacionadas à estatal.

— Hoje foi um momento muito oportuno para convidar a Fazenda a integrar o Conselho da Petrobras. É preciso ter um membro até para trazer a ótica e o olhar da Fazenda pública, da economia nacional, para dentro de uma empresa que temos que nos orgulhar de ser uma empresa nacional, de capital aberto, que representa os interesses dos investidores — disse o ministro de Minas e Energia.

Segundo Silveira, o convite foi feito durante a reunião, nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro destacou que Lula sempre defendeu que é necessário defender o emprego e a renda, ao falar sobre a Petrobras.



Prates fica, diz Silveira

Silveira assegurou que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, será mantido no cargo. Ele afirmou que rumores sobre uma possível saída de Prates são especulações, assim como aconteceu com a não distribuição de dividendos ordinários pela Petrobras.

— Mais uma grande especulação [a saída de Prates]. Atribuo essas duas questões a meras especulações que não fazem bem ao Brasil. Em nenhum momento isso foi cogitado. O que foi feito hoje foi uma reunião extremamente produtiva.

