A- A+

ECONOMIA Fazenda vai calcular efeito de altas do petróleo sobre inflação, PIB e arrecadação Ministério de Minas e Energia criou sala de monitoramento de preços e diz considerar exposição do Brasil 'limitada'

O Ministério da Fazenda prepara uma nota técnica na qual estima os impactos da alta do preço do barril do petróleo na economia brasileira. Além disso, o Ministério de Minas e Energia (MME) diz monitorar as cadeias de suprimento globais de derivados de petróleo e a logística nacional do abastecimento de combustíveis.

A avaliação do governo Lula é que, até o momento, as oscilações do preço internacional estão dentro do esperado e há grande volatilidade nos preços. Em nota, o MME diz que “apesar do cenário de instabilidade, a exposição direta do Brasil ao conflito é considerada limitada”.

Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, a pedido de Lula, a pasta tem estudado cenários de preço do barril e alternativas de políticas de reação para levar ao presidente. O ministro ressaltou, porém, que o preço tem oscilado e que a pasta não quer correr o risco de tomar decisões precipitadas.

"Nós não podemos, nesse caso agora do Irã, incidir em um erro...veja como o preço do petróleo está oscilando dia a dia. Você não pode, com base nisso, já ir tomando decisões estruturais que vão comprometer. Temos que observar o andar das coisas, estabelecer cenários, como nós fizemos no caso do tarifaço, verificar quais são todos os cenários, do mais leve até o mais grave, o mais oneroso, e oferecer para o Presidente da República alternativas para cada um deles", afirmou Haddad.

Na Fazenda, os estudos estão sendo coordenados pela Secretaria de Política Econômica (SPE), que deverá publicar nos próximos dias uma nota explicativa sobre os impactos no cenário econômico brasileiro com a mudança no preço internacional do petróleo. A ideia é mostrar também o efeito de diferentes cenários de preço do barril, dada a forte volatilidade dos preços, altamente influenciados pelo quadro geopolítico em meio à guerra no Oriente Médio.

A SPE prepara um modelo com estimativas de impacto das altas no preço da commodity na inflação, na arrecadação e no PIB.

Nesta terça, a cotação do barril Brent chegou a recuar 10% após a declaração do presidente americano, Donald Trump, de que a guerra no Irã pode terminar em breve. No momento em que este texto foi escrito, o barril era cotado em US$ 91.

No governo Lula, a percepção é de que seria precipitado tomar qualquer medida sobre o repasse ou não do preço do petróleo ao consumidor. A perspectiva de um barril cotado a US$ 120, como preveem analistas mais pessimistas, preocupa aliados do presidente porque o Brasil ainda depende de importação de combustível, embora seja um grande produtor. Uma alta desse nível teria um impacto inflacionário considerável.

Em resposta aos ataques militares dos EUA e de Israel, o regime iraniano tem bloqueado o transporte no Estreito de Ormuz, considerado estratégico para o escoamento de commodities na região. Pelo local passa aproximadamente 20% da produção mundial de petróleo. Com o bloqueio, a produção do Iraque, grande exportador de petróleo, já caiu 70%, de 4,3 milhões de barris diários para 1,3 milhão, segundo agências internacionais.

O MME criou uma sala de monitoramento de abastecimento para acompanhar o dia a dia das condições do mercado nacional e internacional de combustíveis em articulação com órgãos reguladores e com os principais agentes do setor nos elos de fornecimento primário e distribuição. “O monitoramento constante do contexto internacional tem grande relevância, exatamente por afetar os fluxos logísticos e por gerar volatilidade nos preços globais de petróleo e derivados”, diz a nota.

“O país é exportador de petróleo bruto e importa parte dos derivados consumidos internamente, sobretudo diesel, mas a participação de países do Golfo Pérsico como fornecedores das importações brasileiras de derivados de petróleo é relativamente pequena”, diz a pasta. Para o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que deixou o cargo em maio de 2024, o mercado "tende a exagerar no curto prazo (as crises geopolíticas), incorporando (ao preço do petróleo) o chamado 'prêmio de risco'". Ele diz esperar fortes oscilações no preço.

"Se o barril realmente se mantiver ou ultrapassar a faixa de US$ 120, como alguns projetam, teremos efeitos mistos para o Brasil. Do lado positivo, o país é grande produtor e exportador de petróleo, e isso melhoraria a balança comercial, aumentaria a arrecadação de royalties e participações governamentais e, naturalmente, reforçaria a geração de caixa das empresas produtoras como a Petrobras", pondera Prates.

Como o país ainda importa diesel, por exemplo, Prates afirma que "a pressão chega inevitavelmente aqui dentro, seja sobre os preços dos combustíveis, seja sobre o custo da logística e, por consequência, da inflação".

"Para a Petrobras, especificamente, o desafio é administrar essa volatilidade. Nem faz sentido repassar cada oscilação internacional para o consumidor, nem é sustentável manter uma defasagem muito grande por muito tempo, porque isso afeta o mercado de importação e pode criar risco de abastecimento", explica.

"Uma defasagem da ordem de dezenas de pontos percentuais não é estruturalmente sustentável por muito tempo porque cria dois problemas: desestimula os importadores independentes, que passam a não trazer produto para o país, e transfere todo o custo do choque para a própria Petrobras, o que não é saudável para a empresa e para o funcionamento do mercado", conclui Prates.

Veja também