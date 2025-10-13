A- A+

Reforma Tributária Fazenda vai extinguir Secretaria da Reforma Tributária e criar pasta para o mercado de carbono Nova secretaria será comandada por Cristina Reis, atual subsecretária da Secretaria de Política Econômica

O Ministério da Fazenda deve extinguir, até o final do mês, a Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, comandada pelo economista Bernard Appy.

A pastar será substituída por uma nova secretaria extraordinária, que será focada na implementação do mercado de carbono no país.

A atual subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável da SPE (Secretaria de Política Econômica), Cristina Reis, foi a escolhida pelo ministro Fernando Haddad para comandar a secretaria.

Graduada em economia pela Universidade de São Paulo (USP), Cristina atuou na área de desenvolvimento, com foco em cadeias globais de valor e comércio internacional. Ela é conselheira titular da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial).

O mercado regulado de crédito de carbono foi estabelecido por lei sancionada pelo presidente Lula em dezembro de 2024, que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), marco regulatório do mercado de carbono no país.

A ideia é dar foco para a regulação do mercado de carbono, uma peça considerada fundamental no plano de transição ecológica do governo. Ainda como subsecretaria, Cristina Reis anunciou na semana passada que o governo deve propor uma integração mundial dos mercados de carbono na COP 30.

Além do mudança de foco, a secretaria extraordinária da Reforma Tributária também perde relevância, após a aprovação no Senado do texto que regulamenta a segunda parte da reforma tributária sobre consumo e outros pontos da emenda constitucional.

