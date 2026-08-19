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Economia FDNE destinou R$ 16 bilhões para projetos na área de atuação da Sudene Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste apoiam 86 empreendimentos, com investimentos totais de R$ 47,55 bilhões, em setores estratégicos para o desenvolvimento regional

O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), administrado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), destinou cerca de R$ 16 bilhões a projetos na área de atuação da Autarquia desde 2008. Os dados constam de Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo da Autarquia, apresentado na 38ª reunião do colegiado.

Atualmente, a carteira do FDNE reúne 86 empresas que obtiveram aval para receber financiamento, instaladas em 10 estados da área de atuação da Sudene. Os empreendimentos apoiados pelo Fundo abrangem setores considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico da Região, com destaque para infraestrutura, indústria, energia e inovação.

Juntos, os projetos financiados representam R$ 43,7 bilhões em investimentos, dos quais R$ 17,8 bilhões correspondem à participação do FDNE. Entre os empreendimentos apoiados, estão a Ferrovia Transnordestina e a fábrica da Jeep em Pernambuco, além de projetos de geração de energia renovável, especialmente solar e eólica.

A carteira também evidencia o papel do Fundo na expansão da matriz energética limpa do Nordeste. Os investimentos em fontes renováveis contribuem para ampliar a capacidade de geração de energia e reforçam o protagonismo regional na transição energética. Dos 86 projetos que integram a carteira, 68 já tiveram os desembolsos concluídos, enquanto outros 18 permanecem em execução.

A atuação do FDNE está direcionada a empreendimentos de maior porte em áreas como infraestrutura, inovação e indústria 4.0, energia, saneamento, recursos hídricos, biodiversidade e bioeconomia. Os investimentos apoiados pelo Fundo contribuem para a transformação da base produtiva nordestina, com impactos na modernização da infraestrutura, no fortalecimento da indústria, na expansão das energias renováveis e na geração de emprego e renda.

O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste pode financiar até 80% do valor total do projeto, conforme o setor de atividade econômica e a localização do empreendimento. Os prazos para quitação podem chegar a 20 anos para projetos de infraestrutura e a 12 anos para os demais segmentos, incluindo o período de carência. O Fundo de Desenvolvimento está em sintonia com o PAC, a Nova Indústria Brasil e a transição energética.

Novas consultas prévias

Somente no primeiro semestre deste ano, 14 consultas prévias que demandam recursos do Fundo foram apresentadas à Sudene. Desse total, uma permanece em análise e quatro já foram aprovadas, com demanda de R$ 676 milhões em recursos do FDNE. Após a aprovação da consulta prévia, as empresas devem procurar um agente financeiro credenciado para a realização das análises técnica e de risco dos projetos. Com pareceres favoráveis, a Sudene pode aprovar os financiamentos solicitados.

No mesmo período, de janeiro a junho, segundo a Coordenação de Fundos de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE liberou R$ 300 milhões para a Transnordestina Logística S/A, para viabilizar a conclusão da implantação do projeto. O recurso financeiro foi destinado ao trecho da ferrovia entre Eliseu Martins (PI) e o Porto de Pecém (CE), que já opera parcialmente no transporte de cargas como milho, sorgo, gesso agrícola e calcário.

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