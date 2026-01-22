Qui, 22 de Janeiro

CASO MASTER

Febraban: Banco Central deve atuar para assegurar resiliência do sistema financeiro

Entidade diz não comentar casos específicos, mas manifestou apoio à autarquia

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac SidneyO presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney - Foto: Rafa Rezende/Febraban

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou na noite desta quarta-feira, 21, uma nota sobre as recentes liquidações de instituições financeiras decretadas pelo Banco Central.

A entidade diz não comentar casos específicos, mas manifestou apoio à autarquia. Segundo a Febraban, o Banco Central deve "assegurar a resiliência do sistema financeiro com a adoção de regime de resolução que afaste o risco de contágio e que leve à rigorosa apuração dos fatos e à responsabilização dos agentes de mercado".

A manifestação foi divulgada no mesmo dia da liquidação do Will Bank, braço digital do Banco Master, que foi liquidado em novembro. Na semana passada, o Banco Central liquidou a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, novo nome da Reag Investimentos, que é suspeita de operações fraudulentas com fundos em parceria com o Master.

Na nota, a Febraban afirma que a atuação do Banco Central é "fundamental para a credibilidade do sistema financeiro" e reconhece a necessidade de liquidação de instituições "incapazes" de seguir em operação.

A atuação do Banco Central nos casos de liquidação "é um pilar essencial da regulação e da estabilidade financeira, que confere ao regulador independência técnica e autonomia, exatamente para que suas decisões sejam respeitadas sob a ótica prudencial, da solvência e da disciplina de mercado", diz o comunicado da entidade.

