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CRÉDITO Febraban: crédito deve ter expansão de 0,8% em junho, com aceleração no ritmo anual para 9,8% A expectativa é de que o crescimento seja puxado principalmente pelo crédito à pessoa jurídica

A carteira total de crédito no País deve mostrar expansão de 0,8% em junho ante maio, segundo a Pesquisa Especial de Crédito divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgada nesta segunda-feira, 27. O resultado levaria o saldo a registrar avanço anual de 9,8%, uma aceleração após o salto de 9,5% no mês anterior, diante da dinâmica forte de programas garantidos pelo governo.

O levantamento mensal é compilado com dados consolidados das principais instituições financeiras do Brasil e serve como prévia da Nota de Crédito do Banco Central, que será divulgada em 30 de julho.

A expectativa é de que o crescimento seja puxado principalmente pelo crédito à pessoa jurídica. Pela sondagem, a carteira destinada às empresas deve apresentar alta de 1,5% no mês, com aceleração em 12 meses de 6,8% para 7,7%. O destaque seria a carteira com recursos livres, que teria avanço mensal de 1,7%, ajudada por efeito sazonal positivo de fim de trimestre nas linhas de recebíveis.

No acumulado de 12 meses, a pesquisa aponta aumento de 1,9% na carteira livre PJ em junho, após a estabilidade observada no exercício anterior. Esse movimento é impulsionado por uma base de comparação fraca, uma vez que a alíquota de IOF foi majorada em junho de 2025, o que penalizou especialmente a linha de desconto de recebíveis. A medida foi posteriormente revertida.

Ainda em empresas, o saldo da carteira com recursos direcionados teria ganho mensal de 1,2%, depois de novos aportes ao Programa Emergencial de Acesso a Crédito com garantia do FGI (FGI-Peac). Com isso, a alta anual seguiria a mais forte entre as aberturas, apesar de uma leve desaceleração, de 18,2% para 17,4%.

Carteira PF

Nas linhas de pessoa física (PF), a carteira destinada às famílias deve avançar 0,4% em junho ante maio, ainda conforme o estudo. Assim, o ritmo de aumento em 12 meses perderia força, de 11,2% para 11%.

A carteira PF com recursos direcionados deve ter avançado 0,7%, em meio ao bom desempenho do imobiliário, após novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida. Os recursos livres, por outro lado, devem ter elevação mais tímida (0,2%), com potencial efeito do Novo Desenrola, que ajuda a moderar as linhas mais arriscadas.

No comparativo anual, a pesquisa indica avanço de 11,3% carteira PF livre em junho (após alta de 11,7% em maio) e de 10,7% na direcionada (ante 10,5%).

Para o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg, os dados mostram que o crédito segue com bom ritmo de expansão, principalmente entre empresas. "Nas famílias, o ritmo permanece consistente no nível de dois dígitos, com destaque recente para o imobiliário, enquanto as linhas de maior risco mostram certa acomodação na margem", diz.

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