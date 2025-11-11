A- A+

GOLPES Febraban: golpe da falsa venda lidera ranking de casos relatados por clientes no 1º semestre Foram 174 mil ocorrências do tipo no período, um salto de 314% frente a igual intervalo do ano passado

O chamado golpe da falsa venda foi a abordagem mais relatada entre clientes de instituições associadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) no primeiro semestre, segundo levantamento compilado pela entidade.

Foram 174 mil ocorrências do tipo no período, um salto de 314% frente a igual intervalo do ano passado.

Nessa modalidade, os criminosos criam páginas falsas que simulam lojas online, enviam promoções inexistentes por mensagem e investem na criação de perfis adulterados de estabelecimentos nas redes sociais.

Na sequência, o golpe da falsa central ou do falso funcionário apresentou alta de 195,7% na mesma base comparativa, a 139 mil.

Em seguida, o golpe do Whatsapp teve 73 mil registros, uma queda de 9,9%.

O diretor-adjunto de Serviços e Segurança da Febraban, Walter Faria, afirmou nesta terça-feira, 11, que o setor bancário investe anualmente cerca de R$ 5 bilhões em sistemas de tecnologia da informação voltadas para o reforço da proteção.

"Entretanto, é essencial criar uma forte cultura de proteção de dados no Brasil e ações de conscientização são fundamentais para fomentar a educação digital em nosso País", disse.



