A- A+

segurança financeira Febraban lança nova fase de campanha contra golpes e fraudes, em parceria com a Meta A ação é parte do projeto publicitário "Se é golpe, tem contragolpe"

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) iniciou nesta quarta-feira, 22, a segunda fase da campanha contra golpes e fraudes eletrônicas. Com o mote "Diga não aos golpes: Sua Segurança é Coisa Séria", a iniciativa é uma parceria com a Meta, que utilizará criadores de conteúdo para amplificar a conscientização sobre o tema nas redes sociais.

A ação é parte do projeto publicitário "Se é golpe, tem contragolpe", iniciado no ano passado com a participação do humorista Fábio Porchat. Desta vez, influenciadores vão abordar questões como fraudes bancárias para diferentes públicos.

"A Febraban e seus bancos associados investem de maneira ininterrupta e massiva em campanhas de conscientização e esclarecimento com a população por meio de ações de marketing em TVs, rádios e redes sociais. A segurança de nossos clientes sempre foi prioridade. Além das ações de comunicação, os bancos investem anualmente cerca de R$ 5 bilhões em cibersegurança e prevenção a fraudes, para que o cliente faça suas transações financeiras cotidianas com total tranquilidade e confiança", afirmou o diretor-adjunto de Serviços e Segurança da Febraban, Walter Faria.

Veja também