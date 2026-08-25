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Bancos

Febraban Tech: setor bancário deve investir R$ 50,4 bilhões em tecnologia neste ano

Montante representa um crescimento de 58% em relação ao volume investido cinco anos atrás

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Setor bancário estima que deve fechar este ano com R$ 50,4 bilhões em investimentos em tecnologiaSetor bancário estima que deve fechar este ano com R$ 50,4 bilhões em investimentos em tecnologia - Foto: Febraban Tech/Divulgação

O setor bancário estima que deve fechar este ano com R$ 50,4 bilhões em investimentos em tecnologia, disse o diretor de Tecnologia e Inovação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Rodrigo Mulinari.

A informação foi apresentada em coletiva de imprensa para comentar o relatório anual de pesquisa de tecnologia bancária, durante a Febraban Tech, em São Paulo.

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Segundo Mulinari, a cifra representa um crescimento de 58% em relação ao volume investido cinco anos atrás.

"O setor bancário vem, mais uma vez, sendo o líder entre setores privados que mais investem em tecnologia no Brasil", disse o executivo, que também é diretor de tecnologia da informação (TI) do Banco do Brasil.

Mulinari acrescentou que os bancos investiram R$ 100,4 milhões em treinamentos para tecnologia no último ano. "A tendência é que o investimento continue crescendo ainda mais.

Quando a gente pergunta para os bancos se eles vão aumentar ou não o time de tecnologia, 42% deles dizem que vão aumentar. E, em média, vão aumentar em 22%", disse, citando dados da pesquisa.

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