Fechamento de Ormuz "asfixia" a economia mundial, diz chefe da ONU
Os EUA bloqueiam desde abril os portos iranianos em resposta ao fechamento de Ormuz, imposto pelo Irã como represália aos ataques israelenses-americanos em 28 de fevereiro
O chefe da ONU, António Guterres, alertou nesta quinta-feira (30) para o agravamento das consequências econômicas do fechamento do Estreito de Ormuz devido à guerra dos Estados Unidos contra o Irã.
O fechamento dessa rota marítima vital está "asfixiando a economia mundial", advertiu o secretário-geral em declarações à imprensa.
Mesmo que as restrições fossem suspensas hoje, "as cadeias de suprimentos levarão meses para se recuperar, prolongando a menor produção econômica e os preços altos", afirmou.
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Os Estados Unidos bloqueiam desde meados de abril os portos iranianos em resposta ao fechamento de Ormuz imposto pelo Irã como represália aos ataques israelenses-americanos que desencadearam a guerra em 28 de fevereiro.
Embora ambos os países mantenham um cessar-fogo desde 8 de abril, as negociações estão estagnadas e o tráfego marítimo por essa rota, por onde antes passava um quinto dos hidrocarbonetos do mundo, continua em níveis mínimos.