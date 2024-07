Fechamento do Orçamento de 2025 já tem limites distribuídos pelo Planejamento, diz Haddad

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou nesta quinta-feira, 18, que o Orçamento de 2025 já tem os limites por ministérios distribuídos pelo Ministério do Planejamento. Ele voltava de uma reunião no Palácio do Planalto quando foi questionado sobre pleitos do Ministério da Defesa para mais recursos no próximo ano.

"O fechamento do Orçamento de 2025 já está com os limites distribuídos pelo Planejamento. O que nós estamos fazendo é colocar os limites orçamentários nos termos do arcabouço fiscal. A divisão entre ministérios é uma negociação que cabe mais ao Planejamento fazer", disse o ministro.





Haddad ainda acrescentou que esses limites são estipulados pela Fazenda, mas cabe ao Planejamento receber os pedidos e fazer a distribuição dos recursos. "Eu participo das reuniões como ministro também para colaborar nessa confecção da peça", disse.

Veja também

ALIMENTAÇÃO Consumo de carne de frango e ovos permanece seguro, diz ministro da Agricultura