A- A+

Economia Fecomércio explica efeitos dos feriados nacionais e reginais no comércio e no turismo pernambucano Aumento do fluxo de visitantes gera maior oferta de serviços e promove o desenvolvimento local

Uma análise desenvolvida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE) sobre os efeitos dos feriados nacionais e regionais nos setores de turismo e comércio mostra que, durante feriados nacionais e regionais, cidades turísticas registram aumento na procura por serviços.

Enquanto isso, os centros urbanos, onde o comércio é mais concentrado, sofrem com a redução do movimento de pessoas e consequentemente com menor volume de vendas.

No setor de turismo, o aumento do fluxo de visitantes gera maior oferta de serviços e promove o desenvolvimento local. Em contrapartida, o comércio urbano sofre a queda na movimentação, pois a maioria dos consumidores é formada por moradores que permanece em casa durante feriados.

A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) aponta que os meses de março e dezembro são os que apresentam melhor desempenho para o comércio.

Além disso, a análise destaca as principais atividades ligadas ao turismo. São elas: alojamento, alimentação, transportes e cultura, e ressalta as dificuldades para separar a receita proveniente de turistas e de residentes. A informalidade em atividades como passeios e comidas típicas também é observada, devido à existência de estabelecimentos e trabalhadores sem registro formal.

Quanto à geração de empregos, identifica-se quatro categorias:

Empregos diretos: vinculados a hotéis, agências de viagem e outros serviços turísticos;

Empregos indiretos: que atendem às necessidades dos turistas;

Empregos induzidos: resultantes dos gastos dos moradores com a renda gerada pelo turismo;

Empregos temporários: ligados à construção de infraestrutura e à sazonalidade dos períodos de alta.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto, durante os feriados, o aumento de visitantes estimula o setor de turismo, enquanto o comércio dos centros urbanos enfrenta desafios com a redução do movimento.

“Recomendamos que o varejo adote estratégias como o e-commerce para aproveitar as oportunidades do feriado e atrair novos consumidores com perfil e localização diversa. Além disso, sugerimos aos gestores públicos que fomentem iniciativas empresariais capazes de amenizar os impactos decorrentes da baixa movimentação nos grandes centros urbanos durante esses períodos”, frisou.

Veja também